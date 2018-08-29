Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту, – НАТО

У НАТО відзначили значне накопичення військового потенціалу Росії, зокрема в Балтійському та Чорноморському регіонах. В Альянсі заявили, що російські навчання "Схід-2018" є демонстрацією підготовки до широкомасштабного конфлікту.

Про це йдеться на сайті "Інтерфакс".

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Представник альянсу Ділан Уайт зазначив, що НАТО і Росія обмінялися брифінгами щодо військових навчань на засіданні ради Росія-НАТО в травні. "Під час цієї наради Росія проінформувала про проведення навчань" Схід-2018 "і зазначила, що вони будуть масштабнішими, ніж" Схід-2014 ", – нагадав офіційний представник НАТО.

За його словами, всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але важливо, щоб це відбувалося прозорим і передбачуваним чином.

"Схід-2018" демонструє акцент Росії на відпрацювання участі в широкомасштабному конфлікті. За минулі роки ми бачили значне накопичення військового потенціалу Росії, в тому числі в Балтійському і Чорноморському регіонах, а також в Середземномор'ї. Більш того, Росія показала, що вона готова використовувати військову силу проти своїх сусідів, а саме: України і Грузії,

– наголосив представник НАТО.

Ділан Уайт також уточнив, що ці навчання "відбуваються за межами простору ОБСЄ, яке закінчується на Уралі, тому Росія не зобов'язана повідомляти про ці навчання або запрошувати спостерігачів від держав-учасників ОБСЄ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші військові навчання за останні 40 років. Зазначається, що вони пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки.