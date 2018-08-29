09:08
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
  • субота
    27°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту, – НАТО

304 Читать новость на русском
Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту
Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту / glavcom.ua

У НАТО відзначили значне накопичення військового потенціалу Росії, зокрема в Балтійському та Чорноморському регіонах. В Альянсі заявили, що російські навчання "Схід-2018" є демонстрацією підготовки до широкомасштабного конфлікту.

Про це йдеться на сайті "Інтерфакс".

Читайте також: У небі над окупованим Кримом помітили літаки зі спеціального загону "Росія"

Представник альянсу Ділан Уайт зазначив, що НАТО і Росія обмінялися брифінгами щодо військових навчань на засіданні ради Росія-НАТО в травні. "Під час цієї наради Росія проінформувала про проведення навчань" Схід-2018 "і зазначила, що вони будуть масштабнішими, ніж" Схід-2014 ", – нагадав офіційний представник НАТО.

За його словами, всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але важливо, щоб це відбувалося прозорим і передбачуваним чином.

"Схід-2018" демонструє акцент Росії на відпрацювання участі в широкомасштабному конфлікті. За минулі роки ми бачили значне накопичення військового потенціалу Росії, в тому числі в Балтійському і Чорноморському регіонах, а також в Середземномор'ї. Більш того, Росія показала, що вона готова використовувати військову силу проти своїх сусідів, а саме: України і Грузії,
– наголосив представник НАТО.

Ділан Уайт також уточнив, що ці навчання "відбуваються за межами простору ОБСЄ, яке закінчується на Уралі, тому Росія не зобов'язана повідомляти про ці навчання або запрошувати спостерігачів від держав-учасників ОБСЄ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші військові навчання за останні 40 років. Зазначається, що вони пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки.

Теги: Новини політики Новини Росії НАТО
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
"Найбільше приниження в історії": злочинці підмінили зброю поліції пластиковими іграшками
 27 серпня , 20:26
Жиріновський заявив про родинні зв’язки з Трампом
 6 серпня 2016 , 00:27
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук