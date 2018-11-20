Навчання вдома: особливості та ризики сімейної освіти в Україні

Хоумскулери – діти, які відмовилися від традиційної школи. Таких в Україні нині десятки тисяч. Скільки саме чиновники точно назвати не можуть. Бо рахують загалом тих, хто перейшов на дистанційне навчання. Але серед них, як і хоумскулери, так і ті, які до школи не ходять через інші причини: наприклад закордонні подорожі чи спортивну кар'єру.

Син телеведучої 24 каналу Дарії Кудімової Єгор вже тиждень не ходить в школу. Восьмикласник займається вдома, на спеціальній онлайн-платформі є особиста сторінка з розкладом та матеріалами, які хлопець має опанувати.

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"До прикладу, вибираємо алгебру. Буде цілий параграф, що треба прочитати. Потім після цього параграфу йдуть контрольні запитання, на які потрібно письмово відповідати, фотографувати і відправляти вчительці", – розповів хоумскулер Єгор Кудімов.

На так званий хоумскулінг хлопець просив батьків перевести впродовж двох років.

Мені важливіше не оцінки в школі, а його життєва енергія, щоб в нього було бажання до нового,

– пояснила телеведуча 24 каналу, мати хоумскулера Дарія Кудімова.

Критики дорікають, що навчання вдома заважає соціалізації, але часто це виявляється міфом. Через те, що у хоумскулерів більше вільного часу, діти знаходять час на додаткові гуртки.



Домашнє навчання

Офіційно такого поняття як "хоумскулінг" не існує. Така сімейна форма навчання, прогнозують в МОН, з'явиться наступного 2019 року. Тому зараз дітей, які хочуть навчатися вдома, оформлюють на дистанційну або заочну форму. Хоумскулінг дозволятимуть учням будь-яких класів. За умови, якщо це не вплине на успішність в навчанні.

Проте домашнє навчання не всім підходить. Хоумскулінг варто обирати дітям, в яких немає проблем з самодисципліною і є бажання вчитися.