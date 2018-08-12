Навчаємося діяти не у вакуумі, а в бойових умовах, – бійці залучають до тренувань цивільних

У неділю, 12 серпня, просто неба військові традиційно випробували власні сили. Цього разу вирішили поєднати кросфіт, тобто – фізичні вправи, і тактичну медицину. Для тренувань ветерани російсько-української війни створили умови, наближені до бойових.

Кілька кілометрів бігу, кількадесят стрибків на півметровий ящик і ще багато вправ на витривалість, а після цього – екстремальна ситуація.

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Ідея поєднати фізичні вправи і тактичну медицину виникла нещодавно за прикладом військових НАТО. Це дуже корисно навіть для досвідчених військових, адже навички з часом мають здатність втрачатися.

Ідея в тому, що ми навчаємось діяти не у вакуумних, стерильних умовах, а в бойових,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ Олександр на прізвисько "Малиш".

Саме в таких умовах діють військові, адже їм ніколи чекати на допомогу навіть після поранення. Перетягнув самостійно рану – і знову в бій. Тренування для ветеранів є, свого роду, і реабілітацією. Адже для хлопців дуже важливо бути поруч з однодумцями.

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Тож такі зустрічі відбуваються кожну неділю і приєднатися може навіть цивільний.