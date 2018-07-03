Навіщо "ангел" Victoria's Secret голить лице бритвою: лайфхак по догляду за собою

Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер має безліч прихильників, які зачаровані красою 25-річної дівчини.

Жозефін поділилася своїми порадами щодо догляду за собою у відео для Harper's Bazaar.

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Цікаво, що головним секретом є гоління обличчя 1-2 рази у тиждень.

За її словами, гоління замінює їй пілінг і робить шкіру гладкою і рівною. Крім того, модель зазначає, що косметика після цього лягає набагато краще.

Дивіться відео, як Жозефін Скрівер розповідає про свій догляд: