Навіщо Кремлю санкції проти України: пояснення екс-радника Путіна

Влада Росії створила санкційний список з сотнями українців, аби спровокувати Київ на різку відповідь. Згодом Кремль зможе використовувати такі дії як привід для агресії.

Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, політолог і економіст Андрій Ілларіонов, пише "Главред".

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Експерт наголошує, що такі дії Росії є провокаційними.

Видається, що таким чином він намагався спровокувати ці 300 осіб (які потрапили до санкційного списку – 24 канал), а також українську владу на заяви та дії досить жорсткого характеру, які можна було б використовувати як привід для здійснення агресивних дій проти України,

– зазначив Ілларіонов.

Окрім того, Ілларіонов зазначив, що безпосередньою причиною для публікації санкційного списку міг стати процес надання автокефалії Українській православній церкві. За його словами, цей крок України є для Путіна дуже болючим.

"Путін вже говорив про те, що готовий здійснювати захист не лише російських громадян, але і російськомовних, православних за межами Росії", – сказав екс-радник російського президента.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.