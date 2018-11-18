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      Навіщо Кремлю санкції проти України: пояснення екс-радника Путіна

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      Екс-радник Путіна розповів про мету запровадження Росією санкцій проти України
      Екс-радник Путіна розповів про мету запровадження Росією санкцій проти України / Фото з відкритих джерел

      Влада Росії створила санкційний список з сотнями українців, аби спровокувати Київ на різку відповідь. Згодом Кремль зможе використовувати такі дії як привід для агресії.

      Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, політолог і економіст Андрій Ілларіонов, пише "Главред"

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      Експерт наголошує, що такі дії Росії є провокаційними.

      Видається, що таким чином він намагався спровокувати ці 300 осіб (які потрапили до санкційного списку – 24 канал), а також українську владу на заяви та дії досить жорсткого характеру, які можна було б використовувати як привід для здійснення агресивних дій проти України,
      – зазначив Ілларіонов.

      Окрім того, Ілларіонов зазначив, що безпосередньою причиною для публікації санкційного списку міг стати процес надання автокефалії Українській православній церкві. За його словами, цей крок України є для Путіна дуже болючим.

      "Путін вже говорив про те, що готовий здійснювати захист не лише російських громадян, але і російськомовних, православних за межами Росії", – сказав екс-радник російського президента.

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України Війна на Донбасі Томос
      Джерело: 24 Канал
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