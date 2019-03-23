Навіщо Медведчук з Бойком їздили до Медведєва в Москву та що це їм дасть

Спільна поїздка до Росії кандидата у президенти, екс-"опоблоківця" Юрія Бойка та кума Путіна, лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука матиме позитивні наслідки як для першого, так і для другого. Крім того, вона дещо вплине на розподіл сил між проросійськи налаштованими кандидатами – так би мовити, вам показали, з ким Москва є готовою та хоче домовлятися.

22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.

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Як вважає політолог Володимир Фесенко, це візит українських політиків до Росії є радше передвиборчою піар-акцією на користь Бойка та у більш широкому контексті – в інтересах Медведчука, передає InfoResist.

"Знову ось він – на коні, він організував цю зустріч, і як би він знову показує, що він є головним модератором взаємин з Росією", – зазначив він.

На його думку, для Бойка це важливо, тому що це може йому додати голосів на фініші президентської передвиборчої кампанії.

Ті виборці, які зараз вагаються між ним і Вілкулом, і які є проросійськи налаштованими, ось тепер можуть голосувати за Бойка, бо бачите, вам показали, з ким Москва є готовою та хоче домовлятися. Ось, хто може домовитися з Москвою. А не той, хто щось балабонить, проте нічого не може зробити. А ось вам людина до Москви приїхала, зустрілася, їй пообіцяли, що з нею домовляться про газ. Тому подивимося, скільки це додасть Бойку,

– підкреслив Фесенко.

За словами експерта, розподіл сил після цього візиту кардинально не зміниться, але якусь частину голосів це Бойку додасть і його відрив від Вілкула у перегонах кандидатів, що виступають за примирення з Росією, збільшиться.

Політолог переконує, що це шоу буде тривати, а особливо наполегливо його будуть показувати перед парламентськими виборами.

"Москва чітко сказала, кого вона підтримує. Це зроблено спеціально під вибори, але це і сигнал різним проросійським виборцям в Україні, кого варто підтримувати та що Москва є готовою домовлятися, ось це дуже важливий момент. Що Москва – готова не тільки воювати, а й готова домовлятися. Я думаю, що в цьому й полягає сенс стратегічної розробки Медведчука, що він також намагається показати", – підсумував фахівець.

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Політичний експерт Віктор Таран дотримується схожої думки. Як розповів він у ефірі 24 каналу, проросійський електорат в Україні умовно поділено між трьома кандидатами: одна частина голосів відійшла до Вілкула та Мураєва, інша до Зеленського, а ще одна – для Бойка. Відтак, візит до Медвєдєва – це потужний інформаційний сигнал, щоб закумулювати голоси навколо Бойка.

"Впевнений, що до кінця виборчої кампанії ми побачимо ще сигнали, коли РФ чітко вказуватиме, хто є її кандидатом. Це також потрібно й тому, що у 2019 році відбудуться й парламентські вибори. Ймовірно, що таким чином проросійським кандидатам вдасться підняти свій рейтинг", – додав політолог.