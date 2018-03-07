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Навіщо нам світ без Росії? – Путін назвав умову, коли РФ може застосувати ядерну зброю

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Путін розповів, коли Росія може використати ядерну зброю
Путін розповів, коли Росія може використати ядерну зброю / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про застосування РФ ядерної зброї може бути прийнято лише як удар у відповідь.

Таку заяву російський президент зробив у інтерв'ю в новому документальному фільмі "Миропорядок 2018", пишуть "РИА Новости".

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"Що стосується безпосередньо цієї теми, вона, звичайно, дуже важлива, надзвичайно чутлива. Хочу вам сказати, і щоб про це дізналися у нас і за кордоном. Наші плани застосування, сподіваюся, цього ніколи не буде, теоретичні плани застосування – це так звана відповідь, зустрічний удар", – заявив Путін.

Російський лідер зазначив, що Кремль застосує ядерну зброю у відповідь тоді, коли буде точно зафіксовано, що на територію Росії впаде "чужа" ядерна ракета.

Рішення про застосування ядерної зброї може бути прийнято лише в тому випадку, якщо наші системи попередження ракетного нападу зафіксували не тільки старт ракет, а й дали точний прогноз і траєкторії польотів і час падіння головних частин на територію РФ. Це називається відповідь, зустрічний удар, коли у нас виникає законне право відповісти,
– наголосив він.

На думку Путіна, навіть якщо ядерна боротьба призведе до світової катастрофи, це не буде важливішим за "зникнення" Росії.

"Так, для людства це буде глобальна катастрофа, для світу буде глобальна катастрофа, але як громадянин Росії, як глава російської держави хочу запитати: а навіщо нам такий світ, якщо не буде Росії?" – заявив Путін.

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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