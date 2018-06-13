11:10
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Навіщо окупанти несуть маячню про те, що Україна може напасти на Росію: пояснення експерта

502 Читать новость на русском
Експерт пояснив, чому окупанти придумують маячню про наступ української армії
Експерт пояснив, чому окупанти придумують маячню про наступ української армії / 24 канал

Придумуючи різноманітні фейки про наступ української армії на Донбасі, окупаційна влада таким чином проводить інформаційну спецоперацію, аби населення не замислювалося про те, чому, до прикладу, зростає ціна на бензин.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь, пише "Апостроф".

Читайте також: Український волонтер спростував побрехеньку проросійських бойовиків про ЗСУ

"Вони ж говорили про наступ української армії 3 червня, але ця дата давно пройшла, і нічого не сталося. Сенс операції – у мобілізації інформаційного простору Росії та "ДНР", – підкреслив фахівець.

Як зауважив він, за законами інформаційної роботи йде вплив на свідомість людини.

"Щоб люди не замислювалися про те, чому зростає ціна на бензин, потрібно нести маячню про те, що Україна може напасти на Росію, наприклад. І це спрацьовує. Адже ми зараз про це говоримо Бойовики регулярно повідомляють про початок наступу української армії", – пояснив Михайло Самусь.

Нагадаємо, нещодавно під час "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним один із найвідоміших російських найманців на Донбасі Захар Прилєпін, зокрема, заявив, що українська армія готується розпочати активні дії на Донбасі у той час, коли у Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Російська пропаганда Війна на Донбасі Збройні Сили України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 45
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
8449
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 182
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2058
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук