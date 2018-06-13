Навіщо окупанти несуть маячню про те, що Україна може напасти на Росію: пояснення експерта

Придумуючи різноманітні фейки про наступ української армії на Донбасі, окупаційна влада таким чином проводить інформаційну спецоперацію, аби населення не замислювалося про те, чому, до прикладу, зростає ціна на бензин.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь, пише "Апостроф".

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"Вони ж говорили про наступ української армії 3 червня, але ця дата давно пройшла, і нічого не сталося. Сенс операції – у мобілізації інформаційного простору Росії та "ДНР", – підкреслив фахівець.

Як зауважив він, за законами інформаційної роботи йде вплив на свідомість людини.

"Щоб люди не замислювалися про те, чому зростає ціна на бензин, потрібно нести маячню про те, що Україна може напасти на Росію, наприклад. І це спрацьовує. Адже ми зараз про це говоримо Бойовики регулярно повідомляють про початок наступу української армії", – пояснив Михайло Самусь.

Нагадаємо, нещодавно під час "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним один із найвідоміших російських найманців на Донбасі Захар Прилєпін, зокрема, заявив, що українська армія готується розпочати активні дії на Донбасі у той час, коли у Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу.