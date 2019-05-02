Навіщо Путін видає паспорти жителям окупованого Донбасу: заява євродепутата

Рішення президента РФ Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу– громадянам України, є "скандальним і небезпечним". Таким чином Кремль хоче використати момент, коли Україна та Євросоюз зайняті виборчими кампаніями.

Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Боні в коментарі Укрінформу заявив, що "паспортизація" Донбасу – дуже небезпечне явище, на яке потрібно реагувати.

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"Це рішення є скандальним. Це свого роду спроба використати момент, адже Європа зараз живе виборами до Європарламенту, а Україна – часом після президентських виборів. Ніхто не має часу зосереджуватися на цьому", – сказав Боні.

Цим указом про надання жителям окупованих територій російського громадянства Путін намагається підкупити українців – "купіть російські паспорти, станьте росіянами".

Проте, за цим рішенням президента країни-агресора можуть стояти і набагато глибші мотиви формального заволодіння територією України в майбутньому.

У певний момент вони можуть сказати, що значна частина жителів східної частини України – люди з російськими паспортами, а якщо вони з російськими паспортами, то непотрібною є дискусія про те, що це – Україна,

– пояснив політик.

Що відомо про паспортний указ Путіна?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ.



Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український.