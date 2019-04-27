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      Навіщо Путін хоче роздавати паспорти РФ усім українцям: пояснення дипломата

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      Заява Путіна щодо паспортизації українців свідчить про бажання ескалації
      Заява Путіна щодо паспортизації українців свідчить про бажання ескалації / Фото з відкритих джерел

      Заява президента РФ Володимира Путіна про намір роздавати російське громадянство за спрощеною процедурою всім українцям демонструє прагнення Кремля продовжувати ескалацію.

      Таку думку висловив посол, постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба.

      Читайте також: У скільки Путіну обійдеться видача паспортів на Донбасі: вражаюча сума

      Він зауважив, що бажання Москви про паспортизацію усіх українців чітко демонструють, що Путін не збирається вирішувати питання закінчення війни на Донбасі. Навпаки – він прагне посилювати військову присутність в Україні та загострювати конфлікт.

      Якби РФ хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президенту України простір для дипломатичного маневру. Але Росія хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри,
      – підкреслив Кулеба.

      Напередодні Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим". 

      Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:

      • Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      У Євросоюзі, США та інших цивілізованих країнах засудили рішення Путіна та висловили свою стурбованість. Українські дипломати наразі готують жорсткий пакет санкцій проти Росії через цей указ.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі
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