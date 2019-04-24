Навіщо Росія буде видавати паспорти жителям Донбасу: цинічна заява Путіна

Президент Росії Володимир Путін зробив цинічну заяву після розголосу та жорсткої реакції світу на його указ про про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій на Донбасі. Глава Кремля переконує, що це лише питання гуманітарного характеру.

Глава Кремля під час зустрічі з членами ради законодавців сказав, що Росія не хоче створювати які-небудь проблеми Україні та майбутньому президенту Володимиру Зеленському, який переміг на виборах, передає ТАСС.

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У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на "території Донецької та Луганської республік", взагалі позбавлені яких би то не було цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини. Це питання суто гуманітарного характеру,

– зухвало сказав Путін.

Він пояснив, що мешканці ОРДЛО нібито не можуть нормально пересуватися та реалізувати свої елементарні права і потреби.

Як відреагувала Україна та міжнародна спільнота?

Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України. Тому, Порошенко закликав світ засудити злочинні дії Кремля та посилити антиросійські санкції.

Україна також звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. Указ Путіна вже засудили США, Литва, Польща, Латвія.

Що передбачає скандальний указ Путіна?Документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента, тому він уже набрав чинності.



У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. Вони зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в РФ терміном у понад п'ять років.



Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.