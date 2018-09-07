Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук

Окупанти продовжують плекати надії щодо залишення України у своїй сфері впливу. Більше того, заради поганого життя нас із вами кремлівське керівництво готове транжирити мільярди рублів, знищувати тисячі життів, ламати долі та призвести до масштабної кризи в усьому світі.

Після заяв терористів "ДНР" та "ЛНР" про відміну псевдовиборів у "республіках" змінилося багато чого. В Україні почалися перегони за крісло президента та стартанула передвиборча кампанія у парламент, а у Москві визначилися із планом дій щодо нашої держави.

Читайте також: Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?

У рамках цього й ліквідували Захарченка, оскільки у Росії хочуть досягнути своєї мети та запхати нам назад Донбас у тому вигляді, в якому він є: із терористичними угрупуваннями, озброєними вбивцями у якості "народної поліції", та із фактичною автономією, але все це повинен спонсорувати Київ. Путін хоче відправити на Донбас "миротворця", який швиденько домовиться про припинення бойових дій на умовах РФ, визволить кількох заручників та почне співати про дружбу із окупантами. За задумами кремлівських топів, таким "месією" буде Медведчук, який зараз намагається здобути собі рейтинг за допомогою тотальної брехні з телеекранів.

Хто такий Медведчук: дивіться відео

Втім, росіяни добре розуміють, що навіть аудиторія 112-го чи "Ньюзвану" не зможе без суперечок зголоситися на мир із терористами, якби їх очолював, наприклад, Захарченко – ну дуже багато разів про нього казали, що він вбивця та нелюдь. То ж, для того, щоб підсунути людям лайно в обгортці, росіяни вирішили позбутися ватажка терористів із сумнівною репутацією по обидва боки лінії фронту. Тим паче, що Захарченко взагалі загрався та прокрався і не хотів ділитися.

У рамках цієї ж зміни верхівки влади у "ЛНР" напередодні втік Пасєчник. Тільки його не так кортіло вбивати ФСБшникам, тому відпустили, забравши все, що тільки змогли. Ліквідують його зі стовідсотковою вірогідністю, але пізніше та по тихому. Що ж далі?

Наразі у терористичних квазіутвореннях можуть кілька разів змінити ватажків, суто заради замилювання очей та у рамках відбору фігури, яка підійде для плану росіян. Того самого Трапєзнікова злили, але ж його місце посів поки що не той. Кремлівські куратори намагатимуться дотягнути до "виборів", щоб їх виграла потрібна Москві людина. Сама ж кандидатура нового ватажка – Пушиліна для зливу "ДНР" виглядає досить сумнівною. Втім, Медведчук вже сидів із ним за одним столом перемовин у Мінську, тож плацдарм для розповідей про «Росія не агресор, а ми домовилися та все стало добре» вже готовий.

Хоча, звісно, можливий навіть той варіант, що за відсутністю інших кандидатів окупанти намагатимуться проштовхнути Пушиліна на роль миротворця, який потім піде кудись у крісло очільника Донеччини, але на це вони можуть піти лише сподіваючись на тупість українського електорату.

Читайте також: Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії

Те ж саме може бути й у "ЛНР". Наразі ясно лише одне, те, що відбувається на окупованих територіях Донбасу – частина плана Кремля по розподілу України та залишення неї під гнітом Москви.