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Навіщо у Тернополі для ремонту 7 доріг уклали аж 177 угод: деталі махінацій у цифрах

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Проблема українських політиків у тому, що вони постійно підводять один одного, зраджують, продають. А от якби був хоча б мінімальний рівень довіри, все було б інакше. Як, наприклад, у керівника Служби автомобільних доріг Тернопільської області Богдана Юлика. От довіряє він лише одній компанії і віддає їй усі держзамовлення.

26,8 мільйонів гривень – на таку суму впродовж двох тижнів Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала договорів з місцевою фірмою "БМБуд".

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Загалом було укладено аж 177 угод. Щоправда, ремонтуватимуть лише 7 доріг. Просто кожна угода укладалась всього на кожні 40 метрів асфальтного покриття. Сума кожного з цих договорів – до 200 тисяч гривень, тобто дозволяє не проводити відкриті торги.


177 угод на ремонт 7 доріг

Для прикладу, 900 метрів дороги Бережани – Мечищів ремонтуватимуть на підставі 23 договорів. Тобто, кожна угода укладена в середньому на 39, 13 метрів покриття.

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті.UA".

Теги: Новини України Тернопіль Дороги
Джерело: 24 канал
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