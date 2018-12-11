Горіхи є важливо складовою правильного раціону. У цих продуктах міститься велика кількість корисних речовин.

Дієтолог-нутриціолог Дмитро Колесніченко, керівник ГО "Сучасна Територія Здоров'я" в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів, чим корисні горіхи і нащо їх замочувати.

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Горіхи мають у своєму склад білок, корисні жири та клітковину. Важливу роль мають саме корисні жири, бо у сучасному світі більшість людей зловживають рафінованими жирами, а також замінниками природних жирів(маргарин, спред).



Навіщо замочувати горіхи перед вживанням

Білок горіхів також допомагає організму людини насититись. Тож горіхи можуть вживатись у вигляді перекусів, а також додаватись до різноманітних страв.

Дієтолог радить обмежити разову порцію горіхів до 250-350 грамів.

Чим корисне замочування горіхів

У горіхах мітиться фітинова кислота, яка захищає рослини від диких тварин, таким чином, дає можливість вирости до повної зрілості. Замочування горіхів допомагає позбутися від фітинової кислоти.

Дмитро Колесніченко зазначає, що замочування горіхів та бобових активізує в них процеси росту. Таким чином навіть змінюється кислотно-лужний баланс в бік лужного. Тож їх вплив на організм людини покращується.

При цьому смажені горіхи мають зворотний ефект, бо під час термічної обробки масла, що входять у склад окислюються, таким чином навіть горіхи більше "закислюють" організм людини. Також термічно оброблені рослинні олії приносять в організм велику кількість вільних радикалів.



Смажені горіхи "закислюють" організм людини

На скільки потрібно замочувати горіхи:

Волоські та лісові горіхи – 8 годин;

Мигдаль – 12 годин;

Пекан – 8 годин;

Горіхи макадамії – 4 години;

Кедрові горіхи – 8 годин;

Фундук – 8 годин;

Кеш’ю – 6 годин;

Кому варто обмежити вживання горіхів?

Оскільки горіхи мають у складі велику кількість жирів та клітковини, то вживання цих продуктів потрібно обмежити:

людям із розладом шлунково-кишкового тракту; людям, які мають каміння у жовчному; людям із закрепами.

Та попередньо потрібно порадитись з лікарем.



Кому варто обмежити вживання горіхів

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