Цей міст розташований на межі Кілійського та Ізмаїльського районів. Служба автомобільних доріг перекрила там проїзд ще на початку жовтня.

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Утворилася глибока калюжа

Відсунули шматки бетону 2 тижні тому. Наразі невідомо, хто це зробив. Слід зазначити, що такий вчинок становить неабияку небезпеку здоров'ю людей.

У тій частині переправи, яка просіла, утворилася глибока калюжа. Вона також і довга, тому оминути занурення у воду там неможливо. Відповідно, кожен, хто їде дорогою занурюється у воду.



Аварійний міст на Одещині / Фото "Бесарабія inform"

Наскільки важко об'їхати міст

Об'їзд небезпечної ділянки існує, проте найближче ґрунтова дорога, яка після дощу "розмокає". Служба автомобільних доріг рекомендувала їхати з Ізмаїла в Кілію і назад через села Струмок, Муравлівка, Очеретянка і Червоний Яр.

Проте немає жодного знака, який попереджає про те, що на цій автодорозі є непроїзні ділянки. Тому багато водіїв навіть не підозрюють, що варто розвертатися та їхати іншою дорогою.

При тому, що загорожа не надто ефективна, ремонт мосту не починається. Це планують робити не раніше, ніж навесні 2022 року.