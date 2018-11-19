19:03
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Навіть регіонали і Кремль вважають Януковича зрадником, – Дейнега

      121 Читать новость на русском
      Екс-президент України Віктор Янукович
      Екс-президент України Віктор Янукович / Радіо Свобода

      Росіяни хотіли, щоб екс-президент України Віктор Янукович більше сили застосував на Майдані і просто насиллям поставив людей на місце. Тому тепер навіть Кремль та регіонали вважають Януковича зрадником.

      Про це розповів журналіст і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Що скаже Янукович в своєму заключному слові: озвучено два варіанти

      Як зазначив Дейнега, Янукович відтягує момент, коли у його обвинувальному вироку поставлять крапку. "В принципі, приємно, що є шанс, що саме на день волонтера, 5 грудня, екс-президент можливо скаже своє останнє слово. Якби на його місці була якась інша людина, то її було б шкода, а до Януковича жалості немає. Хочеться, щоб це закінчилося і він отримав свій вирок", – сказав журналіст.

      Навіть регіонали втратили повагу до Януковича через те, що він здався і кинув їх. Росіяни також хотіли, щоб екс-президент більше сили застосував на Майдані і просто насиллям поставив людей на місце. Так, його багато хто вважає зрадником. Навіть у Кремлі його вважають зрадником черех деякі їхні домовленості. Тому Янукович нині персона нон-грата,
      – наголосив Дейнега.

      "Я не знаю, чому відтягується термін його останнього слова. Можливо, вони просто ще дістають якісь його гроші. Адже в нас бувають такі дива: Генпрокуратура звітує про арешт майна Януковича, а журналісти потім розповідають, що ці гроші було списано", – відповів він.

      За словами Дейнеги, Януковича насправді легко повернути до України. "Звичайно, електорат Януковича дуже в ньому розчарований, але я впевнений, що якусь вагу його слово має для них. Він може повернутися у одному з двох випадків: або Росія програє війну, тоді буде екстрадиція Януковича, або ми програємо війну", – прокоментував засновник фонду "Повернись живим".

      І додав, зараз "Партія регіонів", яка розпалася на багато різних назв, значно менш небезпечна ніж та, якою вона була до цього. 

      Що таке державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Судді Євромайдан Новини Росії Партія регіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сьогодні , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 8
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні , 18:01 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 5463
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сьогодні , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 499
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сьогодні , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1326
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Білоруські митники сконфузилися перед Red Hot Chili Peppers
       10 липня 2016 , 11:59
      Підсумок дня: Внаслідок нападу на військову частину у Харкові загинув солдат
       22 березня 2012 , 23:15 4
      Головні новини футболу 2 серпня: Маріуполь крокує далі у Лізі Європи, Динамо підписало бразильця
       3 серпня , 07:00
      Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       24 жовтня , 20:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук