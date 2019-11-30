Навіть слідчі у справі не бачили в ній складу злочину, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий детально розповів про суть справи проти нього, а також пояснив, чому саме вважає справу дурною, а аргументи САП – надуманими.

Поганий приклад для інвесторів

"Коли Рада прийняла закон про можливість створення індустріальних парків, ми у Львові визначили ділянку, яка завжди була власністю громади міста (і це підтверджують всі реєстри речових прав)", – говорив Андрій Садовий в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у ніч на 30 листопада.

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Міський голова Львова розповів: "Ми у 2015 році одні з перших в Україні провели інвестиційний конкурс. На цей конкурс подалася і виграла компанія СТР – компанія номер один у Центральній і Східній Європі, яка оперує індустріальні парки".

За словами Садового, на сьогодні СТР має 95 індустріальних парків у Європі, а це – понад 70 тисяч робочих місць. У Львові інвестор має намір створити 3000 робочих місць та вкласти приблизно 100 мільйонів євро.

Після конкурсу, який СТР виграла, компанія заплатила в бюджет Львова 52 мільйони гривень. Та коли вже мали намір починати працювати – натомість "почалися претензії з боку прокуратури та податкової".

"Цю справу вже понад 3,5 року розслідують. Раніше вона була в підпорядкуванні "департаменту Кононенка-Грановського". Коли відбулися вибори, я думав, що цю справу нарешті закриють", – каже Садовий.

Кононенко та Грановський – наближені до Петра Порошенка особи, яких у ЗМІ часто називали "смотрящими" президента, у тому числі за правоохоронними органами. Після виборів 2019 року, як вважається, втратили вплив.

Слідчі, які вели справу, говорили нашим адвокатам, що тут немає жодного складу злочину. Тож я був здивований, коли минулого тижня приїхав до Львова прокурор і привіз підозру,

– зізнався Андрій Садовий.

"Я приїхав до суду, там наші захисники вщент розбили прокурорів САП. Однак досі інвестора, який створює робочі місця, ми не можемо запустити в Україну", – обурений очільник Львова.

Чому претензії САП – безглузді

За словами Андрія Садового, у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є дві головні претензії:

► Земля не належить Львову.

"Належить і належала, і ніхто ніколи цього не оспорював", – наголосив Садовий.

► Неправильна ціна.

"Ми продали за ціною, яка є середньою навіть для Польщі, Чехії, Словаччини", – пояснив мер Львова.

Ця справа цілком дурна. Надумані висновки САП виходять із думки спеціаліста аудиторської служби, який припускає, що, можливо, ціна якась не така. Тому я переконаний, що в суді ми захистимо честь і міста, і держави,

– підсумував Садовий.

Нагадаємо, 27 листопада суд вже обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави – 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Хоча САП просили заставу аж 50 мільйонів.