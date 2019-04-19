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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Леонід Петров

      Навіть війна не консолідує людей, або Голосуй нормально!

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      21 квітня – день, коли треба стати нормальним та нормально проголосувати
      21 квітня – день, коли треба стати нормальним та нормально проголосувати / Getty images

      Питання зараз стоїть ребром: якщо ти ідентифікуєш себе, як українця, якщо ти ним справді є, то ти розумієш "хто є хто".

      Це природньо, коли хочеться краще їсти. Але якщо останнє виходить на перший план, і ти не бачиш чи не чуєш, хто до тебе і як говорить; ти не бачиш, які та чи інша людина цінності чи радше їх відсутність насправді несе...

      А справді: невже не чують, не бачать? Суспільство наше дуже хворе. І не я то сказав. Одного разу один чоловік твердив, що в День психічного здоров'я навіть нема кого привітати. Розщеплення психіки, душевної організації, внутрішнього світу, який впливає на зовнішній і навпаки все більше поглинає людей, зокрема українців, які перестають ними бути. І навіть війна не консолідує людей.

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      Кілька годин тому один чоловік сказав мені: "А що – боїшся "русскава міра"?" Ще й ненормально посміхнувся. Тобто, йому просто байдуже. І разом з тим небайдуже, бо насправді він би його теж не хотів, але з його слів виходить, що байдуже. І байдуже, і небайдуже... Це ненормально. А треба, принаймні, прагнути нормальності.

      Я також розумію те, що чинний президент не янгол, але ж не можна все погане списати лишень на нього. Тим паче, що він все ж таки чимало зробив навіть за тих умов, які зараз є. Треба бути оптимістичними реалістами і не бачити лишень погане, а не песимістами, яким завжди все не так, і які хочуть "поміняти коней на переправі", обрати нового, який принесе все на блюдечку. Так не буває.

      В глобальному сенсі в земному світі краще вже не буде. Натомість ми можемо створювати свій локальний світ. І чим більше буде добрих та гарних таких світів, тим більше буде шансів надовше зберегти нашу планету – світ в глобальному сенсі. Кінець цього земного світу прийде, бо є пророцтво. Проте ніхто з людей не знає, коли саме. Тому треба жити: вірити, надіятись, любити, незважаючи ні на що. І 21 квітня стати нормальним та нормально проголосувати.

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      Автор: Леонід Петров
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Публікації
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