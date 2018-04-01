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Навіть, якщо Росія вкраде секрети в США, то не виграє гонку озброєнь, – експерт

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Росія блефує, анонсуючи новітні види озброєнь
Росія блефує, анонсуючи новітні види озброєнь / 24 Канал

З точки зору великої кількості технологічних і фінансових питань Росія не здатна скласти повномасштабну конкуренцію в оборонній сфері США.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує експерт, військовий бюджет США на цей рік складає 700 мільярдів доларів. Це шалені гроші, а наступного року до нього додасться ще 13-15 мільярдів. За його словами, велика кількість цих грошей іде на операційні потреби – Афганістан, Ірак, частково Сирія. Але також значна його частина йде на науково-конструкторські розробки, дослідницькі роботи. Тобто з точки грошей і технологій в оборонній сфері Росія в принципі не може конкурувати зі США. РФ модернізуватиме певні види озброєння, але ресурсів недостатньо, щоб зробити ривок.

Виступ Путіна перед федеральними зборами, показ мультиків про нову ядерну зброю Росії – це блеф. Тому що для виробництва такої зброї перед науковцями РФ стоять надзвичайно технологічні виклики, які Москва не здатна вирішити. Хіба що вкраде секрети в США чи Китаю. Але й це може не допомогти,
– вважає Олександр Хара.

За його словами, Росія сама щорічно випускає лише 1,5% верстатів – і це не високоточне обладнання. Решту РФ купує за кордоном – в тих же США, Німеччині. Тобто, говорить Хара, навіть засоби виробництва, які потрібні для космосу, авіації і оборонно-промислового комплексу, Росія не виробляє. Тому є сумніви, що РФ здатна на якісь проривні речі. Модернізувати озброєння, розроблене за радянських часів – так. Але в них немає кількості супутників, щоб забезпечити себе глобальною позиційною системою.

"Росія блефує і не здатна скласти повномасштабну конкуренцію зразка холодної війни. Кібератаки, якісь маленькі спецоперації Росія може здійснювати. Але не може конкурувати зі США в жодній царині", – підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 1 березня Путін виступив із щорічним посланням до федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу навіть показали відео випробування цієї ракети. За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту. Він також заявив, що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО. Фаза випробувань уже розпочалася.

Як повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела, президент США Дональд Трамп під час останньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві їхні країни її розпочнуть.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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