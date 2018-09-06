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"Навколо бруд і таргани": у мережі показали, куди відправили дітей із Армянська

1441 Читать новость на русском
Номер у дитячому таборі в Євпаторії з купою сміття
Номер у дитячому таборі в Євпаторії з купою сміття / фото з соцмереж

Дітей із забрудненого хімічними викидами Армянська евакуювали у табори, де панує повна антисанітарія. Люди у соцмережах діляться світлинами із номерів, де знаходять гори сміття та тарганів.

Про це з посиланням на дописи у російській соцмережі інформує "Газета по-українськи".

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Табір імені Гагаріна, Євпаторія! Тут сумку страшно на підлогу поставити, не кажучи вже про дитину, якій 1,9 років! Харчування розраховане на дітей віком від 7 до 16 років! Напрошується питання, що тут робити дітям нашого віку? 
– написала Юлія Гирич.

Жінка обурена умовами, які їй запропонувала російська влада на окупованому півострові. На фото видно, що до приїзду дітей із Армянська ніхто не готувався: у номерах панує повна антисанітарія.

"Ми поїхали від хімії, а приїхали в номери з тарганами, пилом, брудом, сміттям, потрісканими стінами, не кажучи вже про постільну білизну, стан меблів і кімнати в цілому! Радує, що постіль взяли. Видно, що до приїзду дітей адміністрація табору не готувалася, навіть не прибирали в номерах. Хоча за день до того чиновники рапортували, що для дітей Армянська в держсанаторії вже готові 3 тисячі місць", – наголосила жінка.

Армянськ діти антисанітарія
Ось куди відправили "відпочивати" дітей із Армянська

Армянськ діти антисанітарія
Дітей із Армянська відправили у табори, в яких багато років не було ремонту
Діти Армянськ антисанітарія
Бруд, пил та купи сміття

Теги: Новини політики Діти і неповнолітні Новини Криму Анексія Криму Хімвикид в Армянську Екологія Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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