Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв

Вже зовсім скоро суддями Верховного суду стануть лауреати премії "НЕчесть тижня" Ігор Бенедисюк, який всупереч закону отримав нагородну зброю від президента та племінник Ківалова Сергій Могил, який приватизував та продав службове житло.

НЕчесть тижня

Ще одного родича Ківалова теж можна привітати з мантією судді Верховного суду – Максима Тітова. Батько судді, Юрій Тітов, є членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів – органу, що проводить конкурси на суддівські посади.

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Тітов-старший є кумом народного депутата Сергія Ківалова, який у різні роки був головою та членом Вищої ради юстиції. Тож Тітов-молодший має могутніх покровителів у суддівській системі.



Суддя Максим Тітов



У 2014 році суддя двічі розглядав справи щодо учасників автопробігу до Межигір'я. В обох випадках Максим Тітов ухвалив притягнути водіїв до відповідальності, а саме накласти на них штраф. Одну з постанов пізніше скасувала апеляція, бо не побачила складу правопорушення.

Іронічно те, що до п'яних водіїв суддя зовсім не був таким суворим, як до мітингувальників. За інформацією Громадської ради доброчесності, впродовж останніх двох років Тітов закрив 22 провадження щодо водіння у стані алкогольного сп'яніння.

Основна причина – пропущення строку притягнення до відповідальності. На практиці це означало, що водії могли дійсно бути п'яними, спричиняти ДТП, однак їхні справи затягували, а потім закривали.



Зокрема, один із порушників у стані сп'яніння збив пішохода, а потім спробував втекти з місця події та врізався в стіну будівлі. Однак і цей водій залишився непокараним завдяки судді Максиму Тітову. Цікаво, що деякі з порушників, які так і не були покарані, їздили п'яними не один раз – можливо, саме тому, що відчували свою безкарність.



Тож премію "НЕчесть тижня" за прийняття політично мотивованих рішень та лояльне ставлення до п'яних водіїв отримує новоспечений суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Максим Тітов.

Честь тижня

Лауреат нашої премії немає родичів в органах, які призначають суддів. Дмитро Гудима – науковець і правозахисник, який у 2018 році був призначений до того ж Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.



Після тривалої судової тяганини Верховний суд зберіг на посаді одіозного суддю Володимира Бабенка. Раніше цей служитель Феміди отримував антипремію "НЕчесть тижня" за те, що погрожував своєму колезі-судді Сергію Бондаренку, який не хотів ухвалити "потрібне рішення".

Коли Бондаренко відмовився, на нього посипалися погрози та нецензурні публічні висловлювання, за що Вища кваліфкомісія суддів постановила його звільнити. Однак Верховний суд це рішення скасував.

За версією суддів, те, що суддя кілька разів неетично висловлювався про Бабенка та навіть громадських активістів, не зобов'язує його звільняти. Суддя Дмитро Гудима висловив окрему думку щодо цього рішення.



Суддя Дмитро Гудима

Він зазначив, що хоч строк притягнення Бабенка до відповідальності через ситуацію з тиском минув, проте висловлювання, які дозволяв собі суддя на адресу свого колеги, є недопустимими та суттєво підривають довіру та авторитет всієї судової влади.

А також додав, що виникають великі сумніви стосовно адекватності судді Сергія Бондаренка. За словами Гудими, якщо з таких суддів буде складатися суддівський корпус, він себе в такій системі не бачитиме.

Я буду піднімати перед законодавчою владою питання про періодичне обов'язкове визначення психічного стану суддів. Водії ж отримують медичні довідки, щоб управляти автомобілем. А суддям ми довіряємо долі людей,

– підсумував він.

Саме тому звільнення – це логічний результат неодноразових діянь судді. У своїй окремій думці Гудима також закликав встановити єдину практику покарань суддів за підрив авторитету та довіри до суддівського корпусу. Адже тільки тоді рішення можна буде ухвалювати справедливо без подвійних стандартів.

Тому премію "Честь тижня" отримує суддя Верховного суду Дмитро Гудима, який заявив, що служитель Феміди, який тисне на інших суддів заслуговує на звільнення.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.