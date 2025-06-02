Навроцький переміг на виборах президента Польщі

На виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький. Він раніше висловлював скепсис щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet Wiadomosci.

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Відомі результати виборів президента Польщі

Наступним президентом Польщі стане Кароль Навроцький. За інформацією ЗМІ, всі 100% голосів вже підраховані, вони наводять кінцеві результати голосування.



Результати виборів у Польщі / Фотографіка Onet

У другому турі президентських виборів переміг Кароль Навроцький, отримавши 50,89 відсотка голосів. (10 606 628 голосів). Його суперник Рафал Тшасковскі набрав 49,11 відсотка. (10 237 177 голосів). Як бачимо, Кароль Навроцький перемагає свого опонента Рафала Тшасковського з відривом всього в 1,78%.

Видання також публікує карту голосування у Польщі. Бачимо, що за Навроцького здебільшого голосували у південно-східній частині країни, що межує з Україною.



Карта голосування у Польщі / Графіка Onet