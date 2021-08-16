Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Ігор Петренко. Він назвав заяви ОПЗЖ "танцями на кістках" та неповагою до близьких та оточення Павлова.

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"Навряд чи мовиться про політичне вбивство або вбивство через господарські питання. Найімовірніше, це особиста трагедія самого загиблого", – зауважив Петренко.

Версії щодо загибелі Павлова

Політолог зазначив, що потрібно дочекатися, поки правоохоронці нададуть достатньо інформації для формування висновків. Те, що поліція порушила кримінальне провадження про умисне вбивство – типова практика.

"Не все так просто. Це могло бути самогубство, але зараз не можна розкидатися версіями", – наголосив Петренко.

Зверніть увагу! Правоохоронці мають кілька версій щодо загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Мовиться про самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю та доведення до самогубства. Їх усі перевірятимуть у поліції.

Номінальний представник ОПЗЖ

За словами політолога, мер Кривого Рогу був представником ОПЗЖ більше номінально. Запорукою його перемоги на виборах була не партія, а протекція Юрія Вілкула.

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Із ним Павлов працював тривалий час у мерії, був довіреною особою. І саме через те, що Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів, Павлов здобув перемогу.

Ігор Петренко про загибель Костянтина Павлова: дивіться відео 24 каналу