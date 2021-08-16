Навряд чи мовиться про політичне вбивство, – політолог про загибель мера Кривого Рогу

Представники "Опозиційної партії – За життя" смерть мера Кривого Рогу назвали убивством. Втім, на думку експертів з політики, гучні заяви про політичне переслідування – не більше, ніж спроба піару.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Ігор Петренко. Він назвав заяви ОПЗЖ "танцями на кістках" та неповагою до близьких та оточення Павлова.

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"Навряд чи мовиться про політичне вбивство або вбивство через господарські питання. Найімовірніше, це особиста трагедія самого загиблого", – зауважив Петренко.

Версії щодо загибелі Павлова

Політолог зазначив, що потрібно дочекатися, поки правоохоронці нададуть достатньо інформації для формування висновків. Те, що поліція порушила кримінальне провадження про умисне вбивство – типова практика.

"Не все так просто. Це могло бути самогубство, але зараз не можна розкидатися версіями", – наголосив Петренко.

Номінальний представник ОПЗЖ

Правоохоронці мають кілька версій щодо загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Мовиться про самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю та доведення до самогубства. Їх усі перевірятимуть у поліції.

За словами політолога, мер Кривого Рогу був представником ОПЗЖ більше номінально. Запорукою його перемоги на виборах була не партія, а протекція Юрія Вілкула.

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Із ним Павлов працював тривалий час у мерії, був довіреною особою. І саме через те, що Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів, Павлов здобув перемогу.

Ігор Петренко про загибель Костянтина Павлова: дивіться відео 24 каналу