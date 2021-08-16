Навряд чи мовиться про політичне вбивство, – політолог про загибель мера Кривого Рогу
Джерело:24 канал
Представники "Опозиційної партії – За життя" смерть мера Кривого Рогу назвали убивством. Втім, на думку експертів з політики, гучні заяви про політичне переслідування – не більше, ніж спроба піару.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Ігор Петренко. Він назвав заяви ОПЗЖ "танцями на кістках" та неповагою до близьких та оточення Павлова.
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"Навряд чи мовиться про політичне вбивство або вбивство через господарські питання. Найімовірніше, це особиста трагедія самого загиблого", – зауважив Петренко.
Версії щодо загибелі Павлова
Політолог зазначив, що потрібно дочекатися, поки правоохоронці нададуть достатньо інформації для формування висновків. Те, що поліція порушила кримінальне провадження про умисне вбивство – типова практика.
"Не все так просто. Це могло бути самогубство, але зараз не можна розкидатися версіями", – наголосив Петренко.Зверніть увагу! Правоохоронці мають кілька версій щодо загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Мовиться про самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю та доведення до самогубства. Їх усі перевірятимуть у поліції.
Номінальний представник ОПЗЖ
За словами політолога, мер Кривого Рогу був представником ОПЗЖ більше номінально. Запорукою його перемоги на виборах була не партія, а протекція Юрія Вілкула.
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Із ним Павлов працював тривалий час у мерії, був довіреною особою. І саме через те, що Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів, Павлов здобув перемогу.