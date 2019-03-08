Нав’язливі ідеї Кремля: як Росія залякує світ своєю зброєю і що під цим ховається

Російські збройні можливості стали причиною для тривоги міжнародної спільноти після анексії українського Криму п’ять років тому. При можливому майбутньому вторгненні у якусь із країн Балтії Кремль може застосувати свою зброю так, що це серйозно зашкодить потужності НАТО.

Створити "ізольовану зону" їй допоможуть протирадарні, протикорабельні та наземні ракетні системи, пише Foreign Policy.

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Так, після нападу Росії на Україну в 2014 році Захід замислився над своєю здатністю проводити операції в межах радіусу дії російських ракет.

Найнебезпечнішим там вважають потенційне застосування російських A2/AD-можливостей в регіоні Балтійського моря. У разі наступу Росії на Естонію, Литву чи Латвію російські ракети в Калінінградській області теоретично могли б зупинити наближення сил НАТО.

Що таке A2 / AD?Концепція стримування противника, зазвичай комплексом озброєнь. Полягає у створенні підвищеної небезпеки для дислокації або переміщення сил супротивника до місцевості, яку захищають.

Однак видання зазначає, що Кремль звично для себе видає бажане за дійсне. Так, попри всю небезпеку, загрози з боку російських ракет далекого радіусу дії були сильно перебільшені з початку війни в Україні. Однак лише одного перебільшення щодо потужності ракетних систем Москві може вистачити для того, аби стримувати Захід.

Одним з прикладів такого "панікерства" видання вважає інформацію, що російські С-400 нібито здатні створити ізольовану зону в радіусі 400 кілометрів від Калінінграду.

Це могло б насправді поставити основну оборонну місію НАТО під питання. Тому Москва і зацікавлена у тому, щоб російська зброя здавалася якомога страшнішою.

Із посиланням на експертизу Агенції військових досліджень Швеції Foreign Policy пише, що ці ракети попри свою потужність не дотягують до максималістського вихваляння Кремля.

Зокрема, уразливі місця ракет дозволяє проаналізувати хоча б досвід їхнього розгортання в Сирії.

Російська система С-400 – яка вона?Це російський зенітний ракетний комплекс нового покоління великого і середнього радіусу дії. Його створили для ураження засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна така система забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей.





Зенітний ракетний комплекс нового покоління С-400

"Ізоляційна бульбашка" Росії значно менша, ніж вважалося. Зазвичай "могутніми та страшними" називають С-400, протикорабельні систем "Бастіон" і балістичні ракети "Іскандер".Теоретичну оцінку радіусу дії цих ракет часто плутали із практикою, а там – проблеми зі знищенням рухомих цілей на великій відстані та широкий спектр контрзаходів.

Що кажуть:

Часто стверджують, що системи С-400 діють в радіусі більше 500 кілометрів і здатні уражати широкий спектр цілей із використанням різних ракет. Тут – і транспортні літаки, і винищувачі.

Але:

40Н6 – ракета з найбільшим радіусом дії в цих системах досі не в операційному статусі. Її розробка і випробування зіштовхнулися з низкою проблем. Натомість С-400 наразі становлять загрозу лише для великих командних літаків на середніх і великих висотах (від 3 тисяч до 10 тисяч метрів – 24 канал) і в радіусі 200-250 кілометрів. Натомість з винищувачами і крилатими ракетами на низьких висота С-400 може впоратися лише в радіусі 20-35 кілометрів.



– ракета з найбільшим радіусом дії в цих системах досі не в операційному статусі. Її розробка і випробування зіштовхнулися з низкою проблем. Натомість С-400 наразі становлять загрозу лише для великих командних літаків на середніх і великих висотах (від 3 тисяч до 10 тисяч метрів – 24 канал) і в радіусі 200-250 кілометрів. Натомість з винищувачами і крилатими ракетами на низьких висота С-400 може впоратися лише в радіусі 20-35 кілометрів. С-400 використовує різні радари для виявлення цілей, проте вона все одно залежна від єдиного радару контролю вогню . Тому батарея уразлива до атак проти саме цього радару за допомогою рою крилатих ракет.



. Тому батарея уразлива до атак проти саме цього радару за допомогою рою крилатих ракет. Ракети "Бастіон-П" можуть знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Однак традиційні радари наземного базування не можуть виявити кораблі на відстані більшій ніж 40 кілометрів, бо Земля ж кругла. Тому Москві потрібні радари в небі, аби ефективного використовувати "Бастіон-П". Їх вона не має.



можуть знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Однак традиційні радари наземного базування не можуть виявити кораблі на відстані більшій ніж 40 кілометрів, бо Земля ж кругла. Тому Москві потрібні радари в небі, аби ефективного використовувати "Бастіон-П". Їх вона не має. Серйозною загрозою для фіксованих наземних цілей в межах 450 кілометрів є ракети "Іскандер-М". В Калінінграді таких систем 48. Цього більш ніж недостатньо, якщо враховувати кількість потенційних цілей та взяти до уваги вірогідну потребу стримати запуск ядерних ракет.

Зазначимо, за словами віце-адмірала, командувача ВМС у 2014 – 2016 роках Сергія Гайдука, Росія зараз в окупованому нею Криму активно розгортає тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту. Також він повідомив, що з моменту анексії Кремль збільшив кількість сумарного залпу крилатих ракет "Калібр" на кораблях Чорноморського флоту.