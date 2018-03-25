Найактивніший вулкан Європи зміщується до Середземного моря: несподівана заява вчених

Вулкан Етна, який розташований на італійському острові Сицилія, наближається до Середземного моря зі швидкістю 14 міліметрів на рік. Такі дані представила команда вчених, роботу яких координує дослідник із Великобританії.

Науковці зазначають, що цю ситуацію потрібно взяти під пильний контроль, оскільки в майбутньому вулкан може становити велику загрозу для людей, передає ВВС.

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Поки немає причин для тривоги, проте спостерігати необхідно, особливо, якщо ми хочемо помітити прискорення руху,

– розповів геолог британського Відкритого університету Джон Мюррей.

Вчений упродовж майже 50 років вивчав європейський вулкан. Для визначення руху гори Джон Мюррей встановив навколо неї GPS-станції, які вимірювали точне місце розташування Етни. Апаратура фіксувала найменші зміни в геолокації вулкану та вимірювала до міліметра вулканічний конус. Після аналізу даних за 11 років науковці зробили висновок, що Етна зсувається на південний схід у напрямку міста Джарре, розташованому за 15 кілометрів від нього.

Це вперше команда науковців безпосередньо зафіксувала рух вулкану. І хоч на перший погляд загрози від Етни нема, дослідники зазначають, що такі зміни у майбутньому можуть призвести до значних руйнувань. Зокрема, на схилах вулкану можуть початися значні зсуви. Однак наразі місцевим жителям не варто побоюватись цього.