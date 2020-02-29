Найбагатші люди світу за тиждень втратили 444 мільярдів доларів через коронавірус: список

Експерти Bloomberg проаналізували статки 500 найбільших багатіїв світу і визначили, що близько 80% мільярдерів у цьому році перебувають у мінусі. Причиною стало падіння світових фондових ринків через різке поширення коронавірусу поза межами Китаю.

Причиною стало падіння світових фондових ринків на тлі швидкого поширення коронавирусу за межами Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

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Найбільших втрат зазнали:

Джефф Безос (-11,9 мільярда доларів)

Білл Гейтс (-10 мільярдів доларів)

Бернар Арно (-9,1 мільярда доларів)

Ілон Маск (-9 мільярдів доларів)

Уоррен Баффетт (-8,8 мільярда доларів)

Амансіо Ортега (-6,8 мільярда доларів)

Марк Цукерберг (-6,6 мільярда доларів)

Ларрі Пейдж (-6,4 мільярда доларів)

Карлос Слім (-6,3 мільярда доларів)

Сергій Брін (-6,2 мільярда доларів)

Що відомо про падіння економіки через коронавірус

Світова економіка продовжує падіння через спалах коронавірусу у світі. Наразі вартість акцій компаній на фондових ринках впала на 5 трильйонів доларів США .

. Рівень падіння на основних фондових ринках Європи – 2-3%.

Крім того, на понад 1% після відкриття бірж у Європі впав світовий індекс MSCI, який відстежує майже 50 країн. Рівень падіння за останній тиждень – 10%. Це також найгірший показник зі жовтня 2008 року.

Лише за 27 лютого акції компаній на Уолл-стріт впали на 4,4%. Це теж новий рекорд, починаючи зі серпня 2011 року.

Вже у березні Федеральна резервна система США знизить відсоткову ставку. Інші ключові центральні банки зроблять те ж саме, щоб "підлатати" світову економіку й уникнути глобальної кризи.

Відзначимо, що за даними аналітиків Bank of America, ріст світової економіки може уповільнитися до найнижчого показника з часів економічної кризи 2007-2008 років через новий коронавірус.

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