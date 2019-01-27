Найбільш цифровий кандидат: "ВОЛЯ" висунула Дерев'янка в президенти

На XVIІ Позачерговому З’їзді партії "ВОЛЯ" Юрія Дерев'янка висунули у кандидати в Президенти України. У заході взяли участь 1100 осіб з усієї України.

Мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок – у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний Інтернет по всій Україні, збереження довкілля та захист тварин – з такими ідеями Дерев'янка висунули у кандидати в Президенти України.

Голосування відбувалось за допомогою електронної системи. Перед цим на сцені з’явилась голограма Юрія Дерев’янка, яка повідомила: "Мені наснився Стів Джобс, який мені сказав: Ти маєш піти, зайти у кожен їхній смартфон, отримати лайк і ви усі переможете. Дай людям цифрову державу! Хай люди живуть вільно!".

"Потрібно дати людям нові можливості – використати цифрові технології – зайти в кожен смартфон, розірвати монополію телеканалів, об'єднатися, отримати перемогу. І тоді спільними зусиллями ми зможемо поставити країну на ноги", – переконаний кандидат в Президенти.

Дерев’янко іде в Президенти з чітким планом дій, як зруйнувати чинну олігархічну систему і швидко замінити новою: забрати в олігархів монополію на економіку, ЗМІ, формування влади, політику, та дати людям нові можливості.

Він заявив, що має економічну програму - неоекономіку, стратегію перемоги у війні та повернення територій, а також чіткий механізм контролю влади людьми.



"ВОЛЯ" висунула Юрія Дерев'янка в президенти

Програма Юрія Дерев’янка в економіці передбачає:

1. Ліквідацію штучних монополій та громадянський контроль над природними монополіями.

2. Нову податкову ліберальну систему:

– зменшення ПДВ з 20% до 15%;

– всі податки на заробітну плату – не більше 20%. Це означає, що ПДФО: з 18% до 10%, а ЄСВ: з 22% зменшується до 17 (у загальний пенсійний фонд) + 5% в персональний накопичувальний пенсійний рахунок (при цьому єдиний соціальний внесок не перевищує розмір середньої пенсії);

– у 3-4 разу скоротити кількість дозвільних документів, а також чисельність держслужбовців;

– введення мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу до ухвалення ліберального податкового законодавства

– 10% – єдине правило розмитнення для всіх авто,

- легалізація всіх видів підприємницької діяльності, у тому числі обігу ринку криптовалют з нульовою ставкою оподаткування прибутку на 10 років (відповідний законопроект Юрій Дерев’янко вже зареєстрував).

"Це створить найкращі податкові та інвестиційні умови. Як наслідок – гідні зарплати, і можливість жити тут в країні, а також дасть можливість нашим заробітчанам повернутися, придбати доступне авто та жити тут, в Україні", – переконаний кандидат в Президенти України.

Також Юрій Дерев’янко представив під час З’їзду Стратегію перемоги у війні, яка передбачає:

1. Сильна економіка.

2. Боєздатна армія: "Не менше 5% ВВП потрібно спрямовувати на професійну армію за стандартами НАТО. Також ми повинні мати резервну армію, щоб чоловіки 18-55 років, які щороку проходять двотижневий вишкіл, в разі потреби були готові стати на захист своєї землі разом з професійною армією", – сказав Дерев’янко.

3. "Потрібно сформувати комплексний план дій за участі міжнародних партнерів, який передбачає одночасну реалізацію поліцейської, військової місій та фінансування відновлення зруйнованих українських територій під контролем спільної цивільної місії. Через 3-5 років реалізації такого плану – проведення вільних виборів на звільнених від окупації територіях", – переконаний кандидат в Президенти.

Особливо Дерев’янко підкреслив необхідність забезпечення для українців права на захист свого життя, себе, своєї родини, майна за допомогою вогнепальної зброю.



Юрія Дерев'янка висунули кандидатом у президенти

Дерев’янко заявляє, що зруйнувати монополію олігархічних кланів можливо за допомогою механізму формування і контролю влади через елементи прямої демократії. "Система виборів має бути побудована за відкритими партійними списками з забороною телевізійної та бордової політичної реклами, відміною мажоритарки", – заявив Дерев’янко. Він підкреслив необхідність увалити закон про імпічмент президента, який вже давно зареєстрував в парламенті, а також дати людям право відкликати будь-якого високопосадовця.

Дерев’янко має і план відновлення справедливості в судах. "Будь-який суддя автоматично звільняється з посади, якщо двічі на рік ЄСПЛ скасовує його рішення.

Юрій Дерев’янко та партія "ВОЛЯ" пропонують створити нові можливості для жінок, які бачать себе у владі та на державних посадах. "50% жінок буде на всіх рівнях влади. І партія ВОЛЯ вже цей принцип сповідує у своїй роботі", – підкреслив він.

Юрій Дерев’янко переконаний, що держава має бути не "сакральним божеством", а сервісом.

"Держава-сервіс починається з цифрової держави, коли є безкоштовний високоякісний Інтернет у кожному куточку України. Людина зможе отримати будь-які сервіси через смартфон чи комп'ютер без черг, корупції та приниження з боку чиновників через свій електронний кабінет", – заявив Дерев’янко.

Він також пропонує запровадити систему екологічного моніторингу. "Безпечне екологічне довкілля – це здоров'я людини. Захистити екологію – це наш обов'язок перед нашими дітьми", – сказав кандидат на пост Президента.

Окрім того Дерев’янко зауважив, що завжди відстоював і буде відстоювати гуманне ставлення до тварин. "Ми захищали – захищаємо і будемо захищати їх від жорстокого поводження з ними. Дуже часто наші чотирилапі друзі є фактично членами наших сімей", – сказав політик.

"Наша мережа однодумців стає потужною армією проти старої системи та олігархів на цих виборах. Це можна зробити тільки завдяки ІТ-технологіям. Смартфон – от наша зброя, ось наша мережа людей, які здатні вплинути на зміну влади в країні", – закликав Юрій Дерев’янко.

"Вибираємось всі і разом, а не кожен окремо і сам по собі! Вибираємось всі і разом! – звернувся Дерев‘янко до українців.

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко прийняв рішення вийти з політичного партнерства з Михайлом Саакашвілі. 19 обласних команд "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі та 90% депутатів місцевих рад прийняли рішення про вихід з партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі". Політична партія "ВОЛЯ" визначилась зі стратегією перемоги на виборах, а один з її лідерів, народний депутат Юрій Дерев’янко заявив про мету – вийти в другий тур президентських виборів.