Кількість нових випадків заражень не зменшується. То ж з 00:00 11 жовтня Харківська область перебуває у помаранчевій зоні адаптивного карантину.
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Які обмеження діють у Харкові
Через помаранчеву зону, у Харкові ввели низку обмежень для громадян. Зокрема, відтепер заповненість громадського транспорту не може перевищувати кількість сидячих місць у салоні. Усі пасажири зобов'язані одягати захисні медичні маски.
За інформацією Харківської поліції, з початку 2021 року тільки у метро склали протоколи на понад 1 тисячу людей, що їхали без масок. Вони порушували масковий режим.
Чи працюють у місті ТРЦ та школи
У кінотеатрах, театрах та концертах кількість місць для гостей не може перевищувати 50%. Засоби індивідуального захисту є обов'язковими. Крім того, на таких заходах у людей можуть попросити COVID-сертифікат або здати експрес-тест. Маски є необхідними також у торгово-розважальних центрах та усіх магазинах.
Школи у Харкові наразі працюють у звичайному режимі. Відсоток вакцинованих педагогів дозволяє працювати навчальним закладам у помаранчевій зоні. Однак харківські школярі можуть піти на осінні канікули раніше на тиждень, ніж заплановано.
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Коронавірус у Харкові: головне
- Згідно з інформацією Харківської міської ради, за час пандемії на Харківщині підтвердили 177 984 випадки захворювання на COVID-19.
- Недуга COVID-19 забрала життя 4 166 харків'ян. Більше ніж 150 тисяч мешканців області одужали.
- Станом на 11 жовтня, у Харківській області 20 388 осіб перебувають під медичним спостереженням.
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