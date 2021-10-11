Кількість нових випадків заражень не зменшується. То ж з 00:00 11 жовтня Харківська область перебуває у помаранчевій зоні адаптивного карантину.

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Які обмеження діють у Харкові

Через помаранчеву зону, у Харкові ввели низку обмежень для громадян. Зокрема, відтепер заповненість громадського транспорту не може перевищувати кількість сидячих місць у салоні. Усі пасажири зобов'язані одягати захисні медичні маски.

За інформацією Харківської поліції, з початку 2021 року тільки у метро склали протоколи на понад 1 тисячу людей, що їхали без масок. Вони порушували масковий режим.

Зверніть увагу! Лише за останній тиждень правоохоронці виявили 326 порушників режиму. Люди мусять сплатити штраф. Мінімальна його сума становить 170 гривень.

Чи працюють у місті ТРЦ та школи

У кінотеатрах, театрах та концертах кількість місць для гостей не може перевищувати 50%. Засоби індивідуального захисту є обов'язковими. Крім того, на таких заходах у людей можуть попросити COVID-сертифікат або здати експрес-тест. Маски є необхідними також у торгово-розважальних центрах та усіх магазинах.

Школи у Харкові наразі працюють у звичайному режимі. Відсоток вакцинованих педагогів дозволяє працювати навчальним закладам у помаранчевій зоні. Однак харківські школярі можуть піти на осінні канікули раніше на тиждень, ніж заплановано.

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Коронавірус у Харкові: головне

Згідно з інформацією Харківської міської ради, за час пандемії на Харківщині підтвердили 177 984 випадки захворювання на COVID-19.

Недуга COVID-19 забрала життя 4 166 харків'ян. Більше ніж 150 тисяч мешканців області одужали.

Станом на 11 жовтня, у Харківській області 20 388 осіб перебувають під медичним спостереженням.

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