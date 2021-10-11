Найбільша кількість заражень за всю пандемію: у Харкові загострюється ситуація з COVID-19

У Харківській області за 10 жовтня виявили 1 419 випадків заражень коронавірусом. Це найбільша кількість за увесь час пандемії. За добу від COVID-19 померли 30 харків'ян.

Кількість нових випадків заражень не зменшується. То ж з 00:00 11 жовтня Харківська область перебуває у помаранчевій зоні адаптивного карантину.

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Які обмеження діють у Харкові

Через помаранчеву зону, у Харкові ввели низку обмежень для громадян. Зокрема, відтепер заповненість громадського транспорту не може перевищувати кількість сидячих місць у салоні. Усі пасажири зобов'язані одягати захисні медичні маски.

За інформацією Харківської поліції, з початку 2021 року тільки у метро склали протоколи на понад 1 тисячу людей, що їхали без масок. Вони порушували масковий режим.

Чи працюють у місті ТРЦ та школи

Лише за останній тиждень правоохоронці виявили 326 порушників режиму. Люди мусять сплатити штраф. Мінімальна його сума становить 170 гривень.

У кінотеатрах, театрах та концертах кількість місць для гостей не може перевищувати 50%. Засоби індивідуального захисту є обов'язковими. Крім того, на таких заходах у людей можуть попросити COVID-сертифікат або здати експрес-тест. Маски є необхідними також у торгово-розважальних центрах та усіх магазинах.

Школи у Харкові наразі працюють у звичайному режимі. Відсоток вакцинованих педагогів дозволяє працювати навчальним закладам у помаранчевій зоні. Однак харківські школярі можуть піти на осінні канікули раніше на тиждень, ніж заплановано.

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Коронавірус у Харкові: головне

Згідно з інформацією Харківської міської ради, за час пандемії на Харківщині підтвердили 177 984 випадки захворювання на COVID-19.

Недуга COVID-19 забрала життя 4 166 харків'ян. Більше ніж 150 тисяч мешканців області одужали.

Станом на 11 жовтня, у Харківській області 20 388 осіб перебувають під медичним спостереженням.

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