Найбільша проблема – транспорт: результати соцопитування в Києві, Дніпрі та інших містах
У кількох найбільших містах України провели соціологічне опитування. Респонденти оцінювали безпеку, чистоту й інфраструктуру у своїх містах. Найменші бали здебільшого були в транспортного сполучення. А найвищу оцінку за всіма показниками отримав Львів.
Джерело:24 канал
Соціологічне дослідження провів ресурс OLX, а його результати оприлюднили 11 травня. Загалом опитали 15 тисяч людей у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі.
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Львів
Це місто виявилось найкращим для жителів одразу за двома критеріями. Безпеку у Львові оцінили у 3,01 бала, а чистоту – в 3,23. А загальний підсумковий бал за всіма категоріями в місті – 3,1.
Серед опитаних 14% львів'ян сказали, що в їх дворі є сортувальні баки для сміття. Щодо того, як зробити місто ще чистішим, респонденти пропонують одразу кілька варіантів:
- влаштувати толоку на вихідних;
- збільшити кількість смітників;
- інтенсивніше фінансувати комунальні служби.
Київ
Загальна оцінка столиці за всіма показниками була третьою в рейтингу. Найкращий показник тут в інфраструктурного забезпечення – 3,44. Ця оцінка є найбільшою з усіх досліджених міст.
Кияни сказали, що в пішій доступності від їх осель достатньо продуктових і господарських магазинів, ринків і торгових центрів. Також у столиці пишаються кількістю парків, зелених зон і спортивних майданчиків.
Водночас кияни, як і більшість жителів великих міст України, незадоволені транспортним забезпеченням, його оцінка в місті сягнула лише 2,79 бала. Люди вважають, що в столиці зручно пересуватися громадським транспортом, однак не автівкою. Найбільше нарікають на кількість стоянок.
Однак жителі Києва вважають, що місто може покращитись. Для цього закликають:
- зупинити стихійну забудову;
- обладнати більше громадських просторів;
- відкрити більше дитячих садочків і шкіл.
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Харків
Це за загальною оцінкою опинилося в середині рейтингу – 3,02 бала. Мешканці Харкова оцінили транспортне забезпечення свого міста у 2,9 бала. Це найвищий показник серед українських міст. Харків'яни сказали, що можуть доволі легко діставатися різних районів свого міста.
Навіть у пізню годину ходить транспорт, тому доїхати додому в Харкові легко. Однак мають жителі міста й пропозиції щодо покращення цього становища:
- оновити транспортний парк;
- організувати більше паркомісць;
- зробити проїзд у громадському транспорті дешевшим.
Водночас серед усіх міст Харків має найменший показник безпеки – 2,85 бала. Там часто проявляється злочинність. Тому мешканці закликають владу встановити більше камер спостереження та боротися із наркозалежністю.
Одеса
Найбільше українське місто на узбережжі Чорного моря за загальною оцінкою посіло 4 місце – 3,01 бала. Одесити найвище оцінили рівень життя у своєму місті – у 3,18 бала.
Транспортним сполученням тут задоволені найменше людей. Його оцінка в Одесі – 2,76 бала. Жителі скаржаться на затори та неякісні дороги.
Тому одесити пропонують розширити дороги у місті й покращити транспортні маршрути. Окрім цього, ще закликають побудувати метрополітен.
Дніпро
Це місто зайняло останнє місто в рейтингу за загальною оцінкою – 2,8 бала. Тут мешканці у порівнянні з іншими мільйонниками виставили найнижчі бали одразу за трьома показниками:
- безпека – 2,72;
- чистота 2,57;
- інфраструктура – 3,18.
Для покращення безпеки пропонують збільшити кількість освітлення, усунути закинуті місця або ж просто не виходити на вулицю. Для поліпшення рівня чистоти вважають необхідним покращувати свідомість людей – запроваджувати сортування і стимулювати комунальників краще працювати. А для вдосконалення інфраструктури, дніпряни вважають потрібним:
- відкрити більше басейнів та спортивних секцій,
- створити додаткові паркові зони
- підтримувати малий бізнес, щоб і він міг робити свій внесок у розбудову міста.
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