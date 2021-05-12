У кількох найбільших містах України провели соціологічне опитування. Респонденти оцінювали безпеку, чистоту й інфраструктуру у своїх містах. Найменші бали здебільшого були в транспортного сполучення. А найвищу оцінку за всіма показниками отримав Львів.

Соціологічне дослідження провів ресурс OLX, а його результати оприлюднили 11 травня. Загалом опитали 15 тисяч людей у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі.

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Львів

Це місто виявилось найкращим для жителів одразу за двома критеріями. Безпеку у Львові оцінили у 3,01 бала, а чистоту – в 3,23. А загальний підсумковий бал за всіма категоріями в місті – 3,1.

Серед опитаних 14% львів'ян сказали, що в їх дворі є сортувальні баки для сміття. Щодо того, як зробити місто ще чистішим, респонденти пропонують одразу кілька варіантів:

влаштувати толоку на вихідних;

збільшити кількість смітників;

інтенсивніше фінансувати комунальні служби.

Київ

Загальна оцінка столиці за всіма показниками була третьою в рейтингу. Найкращий показник тут в інфраструктурного забезпечення – 3,44. Ця оцінка є найбільшою з усіх досліджених міст.

Кияни сказали, що в пішій доступності від їх осель достатньо продуктових і господарських магазинів, ринків і торгових центрів. Також у столиці пишаються кількістю парків, зелених зон і спортивних майданчиків.

Водночас кияни, як і більшість жителів великих міст України, незадоволені транспортним забезпеченням, його оцінка в місті сягнула лише 2,79 бала. Люди вважають, що в столиці зручно пересуватися громадським транспортом, однак не автівкою. Найбільше нарікають на кількість стоянок.

Однак жителі Києва вважають, що місто може покращитись. Для цього закликають:

зупинити стихійну забудову;

обладнати більше громадських просторів;

відкрити більше дитячих садочків і шкіл.

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Харків

Це за загальною оцінкою опинилося в середині рейтингу – 3,02 бала. Мешканці Харкова оцінили транспортне забезпечення свого міста у 2,9 бала. Це найвищий показник серед українських міст. Харків'яни сказали, що можуть доволі легко діставатися різних районів свого міста.

Навіть у пізню годину ходить транспорт, тому доїхати додому в Харкові легко. Однак мають жителі міста й пропозиції щодо покращення цього становища:

оновити транспортний парк;

організувати більше паркомісць;

зробити проїзд у громадському транспорті дешевшим.

Водночас серед усіх міст Харків має найменший показник безпеки – 2,85 бала. Там часто проявляється злочинність. Тому мешканці закликають владу встановити більше камер спостереження та боротися із наркозалежністю.

Одеса

Найбільше українське місто на узбережжі Чорного моря за загальною оцінкою посіло 4 місце – 3,01 бала. Одесити найвище оцінили рівень життя у своєму місті – у 3,18 бала.

Транспортним сполученням тут задоволені найменше людей. Його оцінка в Одесі – 2,76 бала. Жителі скаржаться на затори та неякісні дороги.

Тому одесити пропонують розширити дороги у місті й покращити транспортні маршрути. Окрім цього, ще закликають побудувати метрополітен.

Дніпро

Це місто зайняло останнє місто в рейтингу за загальною оцінкою – 2,8 бала. Тут мешканці у порівнянні з іншими мільйонниками виставили найнижчі бали одразу за трьома показниками:

безпека – 2,72;

чистота 2,57;

інфраструктура – 3,18.

Для покращення безпеки пропонують збільшити кількість освітлення, усунути закинуті місця або ж просто не виходити на вулицю. Для поліпшення рівня чистоти вважають необхідним покращувати свідомість людей – запроваджувати сортування і стимулювати комунальників краще працювати. А для вдосконалення інфраструктури, дніпряни вважають потрібним: