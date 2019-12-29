Найбільша автоялинка: як у Харкові побили рекорд України

У Харкові створили автомобільне новорічне дерево. Стовбур, гілки і святкову зірку – на все пішло 348 машин. Щоб створити фігуру, знадобилося 7 годин і велетенська парковка.

Велетенською автоялинку від харківських водіїв будували до 11 ночі п'ятниці 27 грудня. Регулювальники керували процесом просто з дахів автівок.

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Організатори ретельно готувались: спершу креслили фігуру на папері, а потім шукали стоянку, що вмістила б їхнє "дерево".

У нас снігу нема, але хочеться чогось святкового, автомобільного. Роз’їжджатися, я думаю, вони будуть дуже довго, так само, як і будуємо. Постараємося, щоби всі культурно роз’їхалися,

– пояснив організатор автоялинки Антон Макаров.

Водії до справи теж підійшли креативно. Автоколона збоку схожа на блискучий маскарад. Гірлянди – обов’язковий атрибут. Та є тут і солодощі в салоні, і навіть скелети в ліхтариках на дахах.



Декор на даху авто

Українські міста вже кілька років передають один одному естафету ялинкового рекорду. Харків кинув виклик Запоріжжю. "Ми вирішили перемогти Запоріжжя – у них 270 машин, здається. Макіївка вчора робила свою ялиночку. Але ми їх вже переплюнули", – заявив один з учасників акції Артем.

За 7 годин роботу було завершено. Останні гілки формують найменш досвідчені керманичі, бо так легше в'їхати.

Щойно остання машина паркується, водії вмикають фари й в Україні засяяла найбільша авто ялинка. У ній 348 машин – це рекорд, але неофіційний. Бо не знайшлося спонсорів і коштів на реєстрацію досягнення. Проте водії цим не надто переймаються.