Найбільша польська авіакомпанія LOT розглядає запуск нових рейсів в Україну

В авіакомпанії LOT не виключають потенційну можливість запустити в майбутньому рейси з Польщі в українські обласні центри: Рівне, Івано-Франківськ, Вінницю та Луцьк.

Про це повідомляє ЦТС.

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Директор авіакомпанії LOT Мачей Вільк розповів, що вони дуже відповідально підходять до вивчення можливості відкрити рейси в нових містах. Він зазначає, що перед відкриттям, компанія збирає інформацію про місто, його мешканців, кількість рейсів інших авіакомпаній.

У 2017 році польські ЗМІ вже писали про плани LOT почати польоти з Варшави до Рівного, Івано-Франківська, Вінниці та Дніпра. Пізніше директор місцевого аеропорту в Рівному розповів про причини відмови польського перевізника.

Головна причина, чому вони не змогли почати літати до нас, – це дотації, які вони вимагали. Я не буду називати цифру, але для нас це велика сума. Крім цього, у них не знайшлося вільних літаків,

– пояснив Сергій Сірих.

Нагадаємо, що нещодавно виняткова ситуація сталася у Пекінському міжнародному аеропорту. Польським пасажирам довелося купити гідронасос для літака, щоб долетіти додому.