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      "Найбільша шкода Росією вже зроблена": у МЗС прокоментували припинення Угоди про дружбу з РФ

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      В МЗС прокоментували припинення дії Угоди про дружбу з РФ
      В МЗС прокоментували припинення дії Угоди про дружбу з РФ / фото з відкритих джерел

      Припинення дії Договору про дружбу з Росією не призведе до жодних радикальних чи раптових змін. РФ своєю атакою на українські кораблі на Азові фактично підштовхнула Україну не продовжувати цю угоду.

      Про це в ефірі "Громадського" розповів радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

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      З точки зору якихось радикальних раптових змін, нічого не станеться. Найбільша шкода вже була зроблена Російською Федерацією,
      – розповів дипломат.

      Він пояснив, що після обстрілу та захоплення українських моряків РФ на Азові, довелося вирішувати, чи слід продовжувати Україні цю угоду, чи ні.

      "Україні потрібно було реагувати на питання, чи продовжувати, чи не продовжувати дію договору. Ті порушення, які були вчинені Росією, говорять про те, що ми не можемо давати згоду на такий Договір про дружбу і добросусідство", – сказав Качка.

      Нагадаємо, 3 грудня президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Законопроект позначено як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його включать до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглядатимуть позачергово. Раніше, 17 вересня, Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. 

      Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ?Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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