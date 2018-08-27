"Найбільше приниження в історії": злочинці підмінили зброю поліції пластиковими іграшками
Організована злочинність Парагваю завдала потужного удару по репутації місцевих правоохоронних органів. З арсеналу місцевої поліції було викрадено 42 гвинтівки. І тільки коли їх почали продавати на "чорному ринку", офіцери виявили, що замість зброї у них на складі – пластикові та дерев'яні копії.
Про це повідомили у BBC News Україна.
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Викрадені гвинтівки продавались за 10 тисяч доларів США. Вважають, що частина з них потрапила до Аргентини, а інші контрабандою доправили до Бразилії. Там вже давно скаржаться на нелегальну зброю, яку незаконно завозять з Парагваю.
Парагвайські ЗМІ оприлюднили фотографії копій гвинтівок і назвали випадок "найбільш принизливим скандалом" в історії місцевої поліції.
Поліцейського, якого визнали відповідальним за озброєння, усунули з посади. Проте жодного арешту у справі так і не відбулось.