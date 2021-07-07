Про це сповістили в обід 7 липня. Також у повідомленні розповіли про особливості жуків-оленів.

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Жуки-олені – найбільші в Україні / Фото "7 канал"

Що відомо про жуків-оленів

Це жуки родини рогачевих.

Їх вважають найбільшим в Україні. Розміри жуків-оленів сягають 7,5 сантиметра завдовжки.

Живуть ці комахи в лісах і лісосмугах – в дуплах старих і мертвих дерев.

Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі. Але через вирубування лісів вони зараз вимирають.

Їх внесли до Червоної книги України.



Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі / Фото "7 канал"

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