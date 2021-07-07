Найбільші в Україні: в Одесі знайшли жуків-оленів – фото

7 липня 2021 , 20:21
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм 7 каналу

В Одесі під Іванівським мостом виявили одних із найбільших комах в Україні. Мовиться про величезних жуків-оленів. У мережі з’явилися відповідні фото.

Про це сповістили в обід 7 липня. Також у повідомленні розповіли про особливості жуків-оленів.

До теми У мережі показали, як у покинутому місті Прип'ять ходить лось: відео


Жуки-олені – найбільші в Україні / Фото "7 канал"

Що відомо про жуків-оленів

  • Це жуки родини рогачевих.
  • Їх вважають найбільшим в Україні. Розміри жуків-оленів сягають 7,5 сантиметра завдовжки.
  • Живуть ці комахи в лісах і лісосмугах – в дуплах старих і мертвих дерев. 
  • Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі. Але через вирубування лісів вони зараз вимирають.
  • Їх внесли до Червоної книги України.


Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі / Фото "7 канал"

Останні новини зі світу тварин

Якими є жуки-олені: дивіться відео 

 

Автор: Олег Терещенко