Найбільші в Україні: в Одесі знайшли жуків-оленів – фото
7 липня 2021 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм 7 каналу
В Одесі під Іванівським мостом виявили одних із найбільших комах в Україні. Мовиться про величезних жуків-оленів. У мережі з’явилися відповідні фото.
Про це сповістили в обід 7 липня. Також у повідомленні розповіли про особливості жуків-оленів.
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Жуки-олені – найбільші в Україні / Фото "7 канал"
Що відомо про жуків-оленів
- Це жуки родини рогачевих.
- Їх вважають найбільшим в Україні. Розміри жуків-оленів сягають 7,5 сантиметра завдовжки.
- Живуть ці комахи в лісах і лісосмугах – в дуплах старих і мертвих дерев.
- Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі. Але через вирубування лісів вони зараз вимирають.
- Їх внесли до Червоної книги України.
Колись жуки-олені були звичайним видом по всій Європі / Фото "7 канал"
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Якими є жуки-олені: дивіться відео