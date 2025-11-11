Людство продовжує цікавити, як цивілізація без колеса, залізних інструментів та передової математики змогла досягти такої точності, які таємниці вона забрала із собою в небуття. Про 7 найбільших загадок Стародавнього Єгипту, які досі не можуть розгадати вчені повідомляє 24 Канал з посиланням на Vocal Media та Egypt Tours Portal.

Які ж загадки Стародавнього Єгипту досі не можуть розгадати?

Будівництво пірамід: як таке диво вдалося створити

Людство досі не може дійти висновку, як стародавні єгиптяни побудували піраміди. Мабуть, найбільше загадок у собі зберігає Велика піраміда в Гізі. Це останнє диво стародавнього світу, що збереглося. Побудована вона була для фараона Хуфу приблизно у 2560 році до нашої ери. Складається це диво інженерної думки з 2,3 мільйона кам'яних блоків, з яких важить від 2,5 до 15 тонн.

Нещодавні дослідження свідчать про існування системи пандусів з дерев'яними санями та мокрим піском для зменшення тертя. Робітники, можливо, перевозили камені спіральним внутрішнім пандусом, оскільки всередині піраміди виявили характерні приховані порожнечі. Проте навіть із використанням сучасних технологій досягти такої точності будівництва залишається доволі складним завданням.

Таємничі кімнати: що це пустота у Великій піраміді в Гізі

Ще одна таємниця Великої піраміди в Гізі – таємнича кімната. Раніше вважала, що всередині лише 3 великі камери. Проте у 2017 році група дослідників змогла повністю просканувати піраміду, і над Великою галерою виявила сліди великої прихованої камери, яку за розмірами можна порівняти з найбільшою кімнатою у всій піраміді.

Сьогодні тривають спекуляції, що ж усередині та для чого єгиптяни побудували таємну камеру. Адже дістатися порожнечі, не пошкодивши її структуру, як і раніше, складно. Жодних коридорів чи шляхів, що ведуть до неї, не існує.



Прихована кімната у Великій піраміді в Гізі / Інфографіка The Sun

Куди зник ніс Сфінкса?

Великий Сфінкс Гізи з тілом лева та головою людини тисячоліттями охороняв піраміди. Його висота становить понад 20 метрів, а довжина – понад 70 метрів. Це найстаріша загадка світу, оскільки достеменно невідомо, хто та для чого його побудував. Вважають, що йому набагато більше ніж 9 тисяч років. А це означає, що Єгипетська цивілізація могла зародитися набагато раніше.

Заведено вважати, що Сфінкса побудував фараон Хефрена у 2500 році до нашої ери. Проте геолог Роберт Шох стверджує, що статую могли звести в часи, коли Сахара була родючою та дощовою. Про це свідчить водна ерозія на тілі Сфінкса.

Ще одна загадка – це відсутність носа Сфінкса. Попри популярний міф, наполеонівські війська його не відстрелили. Історичні записи свідчать, що ніс зник уже до XV століття. Припускають, що це зробив суфійський священнослужитель на знак протесту проти ідолопоклонства.



Великий Сфінкс Гізи / Фото Unsplash

Таємниця загубленого лабіринту Гізи

2,5 тисячі років тому у Гізі міг існувати величезний лабіринт. Античні автори його описували як геніальне творіння архітектури, яке затьмарило навіть піраміди. А грецький історик Геродот стверджував, що бачив його на власні очі.

Лабіринт є величезною двоповерховою будівлею, що складається з 3 тисяч різних приміщень, з'єднаних звивистим лабіринтом складних проходів. Споруда мала 2 рівні з 12 воротами, що виходили одне на одного. Внизу розташовувався підземний рівень, який служив гробницею фараонів, а нагорі – величезний дах із цілісного масивного каменю.

У 2008 році за допомогою георадару виявили масивне кам'яне плато шириною близько 300 метрів. Воно могло бути основою вищевказаного лабіринта. А під самим плато науковці побачили храм, що нагадує лабіринт. Проте розкопки на цьому місці досі не провели, тому питання залишається без відповіді: чи знайшли у Єгипті найбільше археологічне диво чи ні?



Величезний лабіринт, що міг існувати в Гізі / Малюнок взято із сайту Ancient Origins

Прокляття Тутанхамона

Коли Говард Картер розкрив гробницю Тутанхамона в 1922 році – це принесло не лише радість і піднесення у світі. Низка смертей серед учасників розкопок породила чутки про прокляття. Лорд Карнарвон, який фінансував експедицію, помер через кілька місяців від укусу інфікованого комара, а до 1929 року загинули ще 11 людей, пов'язаних з гробницею.

Вчені вважають, що люди померли через спори плісняви ​​або токсичні бактерії у запечатаній гробниці. Адже Тутанхамон міг хворіти на малярію. Проте люди продовжують спекулювати, що це така міг помститися фараон, поєднуючи у своїх аргументах науку та забобони.

Куди ж зникла цариця Нефертіті?

Цариця Нефертіті була наймогутнішою та найвродливішою жінкою Стародавнього Єгипту. Вона розпочала свою історію як дружина фараона Ехнатона та мачуха Тутанхамона. Попри її велич і становище, могила правительки так і не була знайдена.

Крім того, немає жодних згадок про її смерть у будь-якій формі чи вигляді в єгипетській історії. Вважають, що вона змінила ім'я та поїхала від чоловіка, який намагався встановити в Єгипті монотеїстичну систему замість загальноприйнятої політеїстичної. Після цього будь-які згадки про неї зникли з історичних книг. Є теорії, що вона згодом могла стати фараоном під зовсім іншим ім'ям.

У 1913 році була знайдена скульптура, яка перебуває в Берлінському музеї. Вона стала дуже популярною та перетворила Нефертіті на знаменитість. А у 2015 році радарне сканування вказало на наявність прихованих камер у гробниці Тутанхамона, де можливо зберігалися її останки. Проте політичні суперечності завадили дослідженням.

Дехто вважає: ми не знаємо, що сталося з Нефертіті, тому що вона не була такою важливою, як люди думають. Проте питання залишається актуальним: що сталося з Нефертіті та її історія – це правда чи вигадка?

Бюст цариці Нефертіті у Берлінському музеї / Фото Staatliche Museen zu Berlin

Атлантида Нілу: що відомо про загублене місто Геракліон

Понад 1200 років портове місто Геракліон перебувало під водою Середземного моря. І його існування вважалося міфом.

Так тривало до 2000 року, коли морський археолог Франк Годдіо виявив статуї, храми та золоті монети біля узбережжя Єгипту. Сьогодні тривають різні дослідження щодо історії міста. Відкриваються і нові теорії щодо його існування. До прикладу, До 2000 року більшість істориків вважали, що Тоніс і Геракліон були двома окремими містами, однак згодом з'явилися аргументи, що це одне і те ж.

