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      Найбільші податки серед конкурентів: в PwC назвали наслідки законопроєкту 1210

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      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / 5.ua

      Зростання податкового навантаження на залізнорудні компанії і пов'язані з ними галузі матиме негативний ефект для економіки країни, якщо нові податкові ініціативи, передбачені у законопроєкті 1210, все ж будуть прийняті.

      Про це написав партнер, керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов у своєму блозі для РБК-Україна. За його словами, підвищення ренти на видобуток залізної руди, може зробити податкове навантаження в Україні найвищим серед конкурентів.

      Зокрема, за оцінкою PwC, при високих цінах на руду і прийнятті законопроєкту №1210, загальне податкове навантаження на компанії, що добувають залізну руду в Україні буде вище, ніж у 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.

      Більш того, за словами експерта, варто також враховувати і інші важливі чинники такі, як, наприклад, якість руди (в Україні вона є в середньо досить низьким) і близькість до ринків збуту (перший ринок в світі – Китай, до якого з України далеко). При такому зниженні конкурентоспроможності України, наша країна стане менш приваблива для інвесторів в галузі.

      "Крім того, дедалі наполегливішими стають розмови про грядущу економічну кризу, яка почнеться вже через рік-два. Рейтингові агентства очікують падіння цін на залізну руду в майбутньому (наприклад, експерти Fitch говорили про падіння з поточних 94 долари за тонну до 57 доларів за тонну до 2023 року). Це важливо, оскільки при падінні цін на руду для українських компаній податкове навантаження з певного моменту, навпаки, починає рости (через особливого механізму "більше з" при розрахунку бази оподаткування)", – написав Власов.

      За його словами, якщо ціни будуть істотно падати при прийнятому в поточному вигляді законопроєкту №1210, загальне податкове навантаження видобувних компаній в Україні швидко обжене аналогічний показник в інших порівнянних країнах і стане "впевненим" лідером. І навіть поточна відносно низька ставка податку на прибуток не зможе цей ефект нівелювати.

      Як повідомлялось, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

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      Теги: Податки Металургія Податковий кодекс
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