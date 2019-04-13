Найбільший літак у світі виконав перший політ у США: фото і відео
Найбільший літак у світі – шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems – здійснив свій перший політ 13 квітня у пустелі Мохава в Каліфорнії. Літак призначений для запуску космічних ракет-носіїв.
Літак Stratolaunch – це фактично велетенський летючий стартовий майданчик, призначений для запуску супутників на низьку навколоземну орбіту, повідомляє CNN.
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Якщо випробування літака будуть успішними і стартує виробництво таких авіасуден, то компанія Stratolaunch пропонуватиме військовим, приватним компаніям і навіть NASA ощадливіший спосіб потрапити в космос.
Літак складається з 2-х фюзеляжів. Розмах крил – 117 метрів і це більше, ніж у будь-якого літака на планеті. До цього найбільшим вважався Ан-225 "Мрія" з розмахом крил 88 метрів.
У літака Stratolaunch є 6 двигунів від Boeing 747. Довжина авіасудна – 72,5 метра.
Перший супутник у космос літак запустить у 2020 році.
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