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      Найбільший світовий гігант АрселлорМітал готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні

      439 Читать новость на русском
      "АрселорМіттал Кривий Ріг"
      "АрселорМіттал Кривий Ріг" / ua.news

      Найбільший в країні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений зупинити роботу своєї залізорудної шахти ім. Артема в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди відповідно до законопроєкту №1210, який внесений на розгляд Верховної Ради.

      Про це повідомив сьогодні заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент Мінпрому.

      Він зазначив, що пропоновані зміни бази оподаткування при видобутку залізної руди матимуть негативні наслідки.

      Якщо держава хоче, щоб переробка сировини становила 100% – вона буде 100%. Але тоді ми будемо змушені скоротити обсяги видобутку залізорудної сировини. У нас є відкриті кар'єри та шахта, ми будемо змушені заморозити її роботу. Зараз там працює понад тисячу осіб,
      – сказав він.

      Як відомо, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроєктом №1210, частка рентних платежів щодо комерційного прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах.

      Так, частка ренти щодо прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї становить 10,3%. А в Росії – всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки Металургія
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