Найбільший в світі контейнерний перевізник йде з Одеського порту

Судна найбільшої в світі компанії з доставки контейнерів Maersk Line з 1 квітня не будуть заходити в Одеський морський торговий порт. Причини відходу з Одеси поки невідомі.

Про це повідомляє Думская з посиланням на листи, які приходять до клієнтів від керівництва фірми.

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"Починаючи з квітня, ми більше не будемо здійснювати судозаходи в порт "Одеса", і ми люб'язно просимо вас вирішити, який альтернативний порт розвантаження ви віддаєте перевагу", – сказано в листі.

Maersk Line пропонує на вибір два варіанти – порт Чорноморськ (рибний термінал) або порт Південний (термінал ТІС).