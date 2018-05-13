У селі Маяки на Одещині на території обсерваторії університету імені Мечникова встановили найбільший в Україні телескоп. Діаметр дзеркала приладу становить 80 сантиметрів.

Про це повідомляє Град.

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Наразі – це найбільший телескоп в Україні. Звичайно, не найбільший у світі. Проте, для наших можливостей – це є пік нашої роботи. Довелося шукати людей, які зробили оптику, механіку, електроніку. І нам це вдалося. Сьогодні телескоп видає наукову продукцію. Він працює на потреби контролю космічного простору,

– зазначив директор астрономічної обсерваторії ОНУ імені Мечникова Сергій Андрієвський.

Фахівці додають: унікальність одеського телескопа в тому, що його створили в самій обсерваторії. Гроші на створення приладу надали меценати, які захоплюються астрономією.



Найбільший в Україні телескоп встановили на Одещині