Найбільший виробник спортивних товарів у світі Decathlon з'явиться в Україні
Найбільший у світі виробник спортивних товарів Decathlone Group відкриє перший магазин в Києві на початку 2019 року.
Цю інформацію для видання The Village Україна підтвердили в компанії.
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"Ми відкриємося в Україні у першому кварталі 2019 року. Наш магазин буде розташований поблизу станції метро "Почайна" ("Петрівка")", – коментують у Decathlon Ukraine.
Станом на 2018 рік Decathlon Group має понад 1400 магазинів в 45 країнах світу. Раніше в Україні цей бренд ніколи не працював.
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Джерело: 24 Канал
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