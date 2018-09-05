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Найбільший виробник спортивних товарів у світі Decathlon з'явиться в Україні

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Decathlon з'явиться в Україні
Decathlon з'явиться в Україні

Найбільший у світі виробник спортивних товарів Decathlone Group відкриє перший магазин в Києві на початку 2019 року.

Цю інформацію для видання The Village Україна підтвердили в компанії.

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"Ми відкриємося в Україні у першому кварталі 2019 року. Наш магазин буде розташований поблизу станції метро "Почайна" ("Петрівка")", – коментують у Decathlon Ukraine.

Станом на 2018 рік Decathlon Group має понад 1400 магазинів в 45 країнах світу. Раніше в Україні цей бренд ніколи не працював.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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