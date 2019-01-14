09:03
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      "Найближчі години вирішать": лікарі розповіли про стан мера Гданська, на якого напали з ножем

      115 Читать новость на русском
      Лікарі розповіли про стан мера Гданська, на якого напали з ножем
      Лікарі розповіли про стан мера Гданська, на якого напали з ножем / Фото з відкритих джерел

      Польські медики прооперували мера Гданська Павла Адамовича, на якого напали з ножем під час благодійного концерту. Мер отримав численні травми внутрішніх органів, його стан досі вкрай важкий.

      Про це повідомив лікар Томаш Стефаняк, пише Gazeta Wyborcza.

      Читайте також: Лікарі відновили роботу серця пораненого мера Гданська, – президент Польщі

      Так, стан міського голови Гданська залишається критичним.

      "Мер живий, хоча його стан дуже, дуже важкий", – сказав він.

      Лікар зазначив, що операція тривала п’ять годин. За його словами, довелося переливати багато крові.

      Пошкодження були дуже важкі: серйозна травма серця, пошкодження діафрагми, рани органів усередині черевної порожнини. Найближчі години все вирішать,
      – вказав Стефаняк.

      Видання також окремо опублікувало повідомлення про те, що місцеві жителі збираються біля будівлі лікарні, також до медичної установи прибув місцевий архієпископ.

      Нагадаємо, під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий. Нападником виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він кричав зі сцени, що був нібито незаконно ув'язнений у часи попереднього уряду Польщі. 

      Теги: Новини Польщі Розслідування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 26
      Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      сьогодні , 08:01 Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      3263
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 січня , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3589
      Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії
      13 січня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії
      4510
      Захоплива історія порятунку туриста, Томос в Україні та новий закон про секс – топ-5 відео тижня
      13 січня , 19:30 Захоплива історія порятунку туриста, Томос в Україні та новий закон про секс – топ-5 відео тижня
      377
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      "Єдине побажання, щоб він спустив дух": соцмережі відреагували на новорічні вітання Путіна
      27 грудня 2018 , 22:05
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук