"Найближчі години вирішать": лікарі розповіли про стан мера Гданська, на якого напали з ножем

Польські медики прооперували мера Гданська Павла Адамовича, на якого напали з ножем під час благодійного концерту. Мер отримав численні травми внутрішніх органів, його стан досі вкрай важкий.

Про це повідомив лікар Томаш Стефаняк, пише Gazeta Wyborcza.

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Так, стан міського голови Гданська залишається критичним.

"Мер живий, хоча його стан дуже, дуже важкий", – сказав він.

Лікар зазначив, що операція тривала п’ять годин. За його словами, довелося переливати багато крові.

Пошкодження були дуже важкі: серйозна травма серця, пошкодження діафрагми, рани органів усередині черевної порожнини. Найближчі години все вирішать,

– вказав Стефаняк.

Видання також окремо опублікувало повідомлення про те, що місцеві жителі збираються біля будівлі лікарні, також до медичної установи прибув місцевий архієпископ.

Нагадаємо, під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий. Нападником виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він кричав зі сцени, що був нібито незаконно ув'язнений у часи попереднього уряду Польщі.