Найбожевільніші матчі в історії Boxing Day: відео

Уже 26 грудня в Англії стартує так званий Boxing Day. Футбольні команди до третього січня проведуть аж по три матчі.

За всю історію Boxing Day відбулося багато драматичних та цікавих матчів. Британське видання Telegraph наводить список найцікавіших.

Арсенал – Лестер 6:1, 2000/01

У сезоні 2000/01 лондонський "Арсенал" на власному полі розгромив "Лестер" 6:1. Саме в цьому матчі французький нападник Тьєррі Анрі оформив один зі своїх восьми хет-триків за "канонірів".

Шеффілд – Манчестер Юнайтед 3:3, 1992/93

"Червоні дияволи" упродовж матчу з "Шеффілдом" вимушені були відіграватися. Наприкінці матчу нічию для "Манчестер Юнайтед" вирвав француз Ерік Кантона, який буквально заштовхав м'яч у сітку воріт господарів.

Віган – Манчестер Сіті 4:3, 2005/06

Справжню гольову феєрію після Різдва влаштувати у сезоні 2005/2006 "Віган" та "Манчестер Сіті". "Летікс" зуміли здобути феєричну перемогу з рахунком 4:3.

Міддлсбро – Евертон 4:2, 1996/97

Обмін голами під час Boxing Day влаштували й "Міддлсбро" з "Евертоном". "Іриски" не витримали тему господарів і поступилися з різницею у два м'ячі.

Ковентрі Сіті – Арсенал 3:2, 1999/00

Лондонський "Арсенал" на виїзді поступався "Ковентрі Сіті". Стараннями Юнгберга та Шукера "гармаші" ледь не зрівняли рахунок – забракло буквально трішки. Господарям вдалося відстояти перемогу.

Челсі – Астон Вілла 4:4, 2007/08

Гості шокували "Челсі", забивши два швидкі голи. Однак "синім" вдалося відігратися завдяки реалізованому пенальті Андрієм Шевченком. Згодом Шева ще й забив дальнім ударом. Після цього "аристократи" двічі вдавалося вийти вперед, однак гості стільки ж разів зрівнювали рахунок.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:3, 2012/13

У сезоні 2012/13 років Чічаріто вирвав перемогу для "Манчестер Юнайтед" над "Ньюкаслом". На двох команди в драматичному поєдинку забили сім голів.

Борнмут – Вест Хем 3:3, 2017/18

26 грудня 2017 року влаштували перестрілку "Борнмут" та "Вест Хем". Доля матчу вирішилася в останні хвилини. Спершу на 89 хвилині Арнаутович вивів "молотобійців" уперед, але у компенсований арбітром час Вілсон вирвав для господарів нічию.

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