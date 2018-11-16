Кожне велике місто світу становить загрозу для здоров'я своїх же мешканців – в тій, чи іншій мірі. Яке місто вважається найбруднішим та яке місце у цьому рейтингу посідають українські міста – дивіться далі в інфографіці.

Безперебійне виробництво продуктів, несортоване сміття, відходи від заводів, які потрапляють у найближчу водойму – це далеко не весь список "здобутків" сучасних мегаполісів.

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Портал Numbeo.com опублікував рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, до якого увійшли 273 найбрудніші міста світу – до списку потрапили одразу три українських міста.



Найбрудніші міста планети – рейтинг

Згідно з рейтингом, найбруднішим містом планети виявилось македонське Тетово – індекс забруднення цього міста 97,57%. Друге місто посідає Катманду (Непал) з показником 96,05%. Трійку найбрудніших міст планети замикає місто Фарідабад (Індія) – 95,69%.

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Український Київ посідає 100 місце у рейтингу з показником 67,55%, Львів опинився на 149 місці (56,08%), а Харків на 151 місці (56,05%).

Найчистішими містами зі списку виявилися столиця Австралії Канберра (13,83%), столиця Нової Зеландії Веллінгтон (13,50%) та столиця Фінляндії Гельсінкі (13,49%).

Що таке рейтинг Numbeo?Це рейтинг, який формують користувачі онлайн-бази Numbeo з усього світу. Показник вираховується на основі таких факторів, як забрудненість повітря, небезпечні підприємства, військові полігони тощо.