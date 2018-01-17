Найдивніша білизна до Дня Валентина: фото 18+
23:10, 17 січня 1621 Читать новость на русском
День святого Валентина, який святкують 14 лютого, пари люблять проводити в домашній романтичній обстановці. Дівчата особливо готуються до святкування, зокрема, підбирають спокусливу білизну.
Сайти мають велетенський вибір товарів, але інколи жінкам пропонують білизну, яка викличе у партнера сміх, а не сексуальний потяг.
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Видання Daily Mail зібрало кілька варіантів білизни, яку не варто купувати до Дня Валентина або й взагалі ніколи.
Джерело: 24 Канал
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