Найдивніші фото із стоків, які вражають безглуздістю
Стоки – це платформи із фотографіями для продажу, але на цих сайтах є дуже дивні кадри, які точно ніхто не купить.
Портал Bored Panda зробив добірку з найдивніших зображень із сайтів, таких як iStock або Shutterstock, які ніхто ніколи не буде використовувати.
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Кентавр, оголений садівник, курча, яке читає книжку – це лише частина безглуздих зображень.
Джерело: 24 Канал
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