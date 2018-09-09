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Найефектніші червоні сукні на Венеційському фестивалі 2018: фото

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Дакота Джонсон на Венеційському кінофестивалі 2018
Дакота Джонсон на Венеційському кінофестивалі 2018 / www.gettyimages.in

8 вересня відбулось закриття грандіозного Венеційського фестивалю, яких зібрав найкращих акторів світу на острові Лідо. Протягом 11 днів зірки хизувались екстравагантними образами на червоній доріжці, які запам'ятаються фанатам ще надовго.

75-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відзначився великою кількістю ефектних суконь та костюмів, які, як на диво, вирізнялись своєю стриманістю та хорошим почуттям смаку. Якщо на інші урочисті події знаментості часто обирають надто відверті сукні, то у Венеції такі образи рідко можна було побачити. 

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З впевненістю можна підбити підсумки, що з 29 серпня по 8 вересня найпопулярнішим кольором у вечірніх виходах був червоний. Бували навіть випадки, що знаменитості випадково одягали однакові сукні, як це сталось з актрисою Софі Кертіс та фешн-блогеркою Амандою Шедфорт. А втім, розкішні сукні, комбінезони та блузи червоних відтінків ще довго обговорюватимуть модні критики та прихильники зірок.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали підбірку найяскравіших образів червоного кольору на Венеційському кінофестивалі 2018.


Актриса Габріелла Уайлд


Актриса Клер Фой


Модельєр Донателла Версаче і модель Ірина Шейк

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Актриса Мадаліна Генеа


Актриса Тільда Свінтон


Актриса Дакота Джонсон


Актриси Єнні Беллай і матір Карли Бруні, – актриса Маріса Боріні

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Актриса Стефанія Рокка


Актриса Софі Кертіс і актор Мішеаль Нісон


Фешн-блогерка Аманда Шедфорт


Модель Паола Ді Бенедетто

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Актриса Тріне Дюргольм


Актриса Олівія Колман

Фото: Getty Images

Що таке Венеційський кінофестиваль?Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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